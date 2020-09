Taroltak a megyei termékek az Érték és Minőség Nagydíjon

Az idén 33 pályázó 39 pályaműve, köztük számos megyei különlegesség érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet, amelyeket szerdán adták át Budapesten, a Vajdahunyadvárban.

A Gyulahús Kft. az Adalékmentes Gyulai Szárazkolbásszal érdemelte ki az Érték és Minőségi kitüntető címet – tájékoztatta hírportálunkat Daka Zsolt, a cég ügyvezető igazgatója, aki az elismerést az önkormányzati cég nevében átvette. A szakember emlékeztetett arra, hogy termékük a közelmúltban nemzetközi sikert is elért, hiszen a brüsszeli székhelyű Nemzetközi Íz és Minőség Intézet aranycsillaggal jutalmazta a finomságot.

– A 21. század kihívásának eleget téve a Gyulahús visszanyúlt történelmi gyökereihez. Termékünk megjelenésében, ízharmóniájában a Gyulai termékek világát tükrözi, úgy gyártjuk, ahogyan azt elődeink tették, csomagolásán is ezt hangsúlyozzuk – fogalmazott Daka Zsolt. – Receptúrájában nem tartalmaz adalékanyagokat, glutént, illetve laktózt sem, így a mára népbetegségnek nevezhető táplálékintoleranciában szenvedők étrendjébe is bátran beilleszthető.

Kiemelte, a fogyasztók figyelme egyre inkább a hagyományos, kézműves termékek felé fordul, így folytatván eddigi útjukat a Gyulahús is reagál ezekre az igényekre. Szólt arról, hogy az adalékmentességet általuk megalkotott Free From logóval is jelzik. Tavaly nyáron márkaboltjaikban, majd a Csabai Kolbászfesztiválon tesztelték ezeket a termékeiket, majd a pozitív vélemények után megkezdték a magyar kereskedők és exportpartnereink számára a termék kiajánlását. Ez a folyamat jelenleg is tart. A kölni Anuga Élelmiszeripari Világkiállításon nemzetközi érdeklődést is tapasztaltak.

Dékány Ferenc, a gyulai Deka-Union Kft. 85 éves tulajdonosa és Attila fia, a cég ügyvezetője öt Érték és Minőség Nagydíjat vehetett át termékeikért a partnereikkel együtt. A kolbászkirály újító kedve változatlan, ezt bizonyítja, hogy az általa kitalált és a receptúrája által elkészített termékek újra kivívták a bírálók elismerését. És ami igazi meglepetés, három, csirkemellből és két, bivalyhúsból készített finomsággal nyűgözte le a Dékány Ferenc vezette csapat a zsűrit. Apa és fia elmondták, a Deka Union Kft. működésében fontosnak tartja az örökölt értékeket, hagyományokat, az egészséges és jó minőségű alapanyagokat.

Az Érték és Minőség Nagydíjat érdemelte ki a megyéből a szarvasi Alföldi-Hús Zrt. Alföldi Mangalica termékcsaládja, a szintén szarvasi Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. Nagyi májasa és az ugyancsak a városban működő Szarvasi Agrár Zrt. Cervinus keménysajt-termékcsaládja.

Az Érték és Minőség Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíjat két vállalkozás, köztük az Alföldi-Hús Zrt. kapta tudatosan kialakított, környezetkímélően felépített tevékenységéért.

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat Év Felfedezettje a Szarvasi Agrár Zrt. lett a helyi értékekre épülő Cervinus keménysajt termékcsaládjáért.

Emelkedik a hazai termékek iránti kereslet Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke köszöntőjében kiemelte, a koronavírus hatása, a környezetvédelmi szempontok a hazai termékek iránti kereslet növekedéséhez vezethetnek. Az Országgyűlés alelnöke felidézte, hogy a kormány a hazai gazdaság, a magyar vállalkozások megmentése, helyzetbe hozása érdekében a Gazdaságvédelmi akciótervben több mint 9 ezer milliárd forintot, a GDP több mint 20 százalékát kitevő összeget különített el, miközben számos szakmai programmal, javaslattal segítette az újraindulást. Hozzátette, hogy a hazai vállalkozásokat, az általuk előállított termékeket láthatóvá kell tenni. Ebben kiemelt felelőssége van azoknak a civil szervezeteknek, amelyek célja a tudatos vásárlás, valamint a magyar termékek iránti kereslet előmozdítása.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, a koronavírus-járvány megmutatta az önellátás fontosságát, és kijelentette, a magyar agráriumban további lehetőségek vannak, és fejlesztések révén akár 20-25 millió embert tudna biztonságos élelmiszerrel ellátni. Az agrártárca államtitkára szólt arról, hogy az idei Érték és Minőség Nagydíj díjazottjainak több mint fele az agráriumhoz köthető. Kiss Károlyné Ildikó, a pályázati rendszer alapítója elmondta, az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy mára széles körben elterjedt, megtestesíti és kifejezi Magyarország elismerését, elkötelezettségét az értékek és a tanúsított minőség iránt.

Átadták az Érték és Minőség Nagydíj pályázat elismeréseit