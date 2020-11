Tarhoson folytatódik a fejlesztések özöne

Egymást érik a fejlesztések, illetve a sikeres pályázatok Tarhoson. Az elmúlt időszakban számos beruházás valósult meg a községben, illetve áll előkészítés alatt.

Legfontosabb célunk, hogy komfortosabb körülményeket teremtsünk a településünkön élők számára – nyilatkozta hírportálunknak Kürti Sándor. A község polgármestere elmondta, folyamatosan figyelik a pályázati kiírásokat, amelyeknek köszönhetően újabb fejlesztéseket valósíthatnak meg. A településvezető kiemelte, az elmúlt időszakban a Magyar Falu Programon (MFP) nyertek több beruházáshoz is támogatást, de a Belügyminisztériumtól is kaptak forrásokat, illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) részeként is előkészítés előtt áll a csapadékvíz-elvezető rendszer nagy volumenű korszerűsítése.

– A tárgyi fejlesztések mellett ugyanakkor arra is törekszünk, hogy erős közösség alkossa a települést. Ebben civil szervezeteinknek, pályázati támogatásokkal, illetve saját forrásokból szervezett programjainknak kulcsszerep jut – tette hozzá Kürti Sándor. A konkrét beruházásokkal kapcsolatban elmondta, a közelmúltban fejeződött be a ravatalozó kivitelezése, már a használatbavételi engedélyt is megkapták a Magyar Falu Programban elnyert 28 millió 729 ezer forintos fejlesztéshez.

A polgármester kifejtette, kiemelt figyelmet fordítanak az utak és a járdák állapotára. Szintén az MFP-ben elnyert közel 25 millió forintból a közelmúltban elkészült a Petőfi utca egy fontos szakaszának aszfaltozása az orvosi rendelőtől a mázsaházig. Ugyanebben a projektben a tavaly átadott tarhosi katolikus templom közelében található területet is helyrehozták, ott kövesút is épült. Várhatóan még idén aszfaltozási munkák zajlanak majd az Arany János utca egy jelentős szakaszán is. Erre a célra 20 millió forintos támogatást kapott az önkormányzat a Belügyminisztériumtól, amit további mintegy 3,5 millió forinttal egészít majd ki a település. A Magyar Falu Programban közel ötmillió forintot nyert az önkormányzat járdaépítéshez szükséges alapanyagok beszerzésére. A munkálatokat összefogással végezték el, a Zöldfa utcában betonjárda épült, illetve a buszmegálló környékét térkövezték.

– Az egészség korosztálytól függetlenül mindenki életében kiemelten fontos, ezért tavaly után idén is sikerrel pályáztunk orvosi és védőnői eszközök beszerzésére a Magyar Falu Programban (MFP) – ecsetelte a polgármester. – Erre a célra 2 millió 985 ezer forintot fordíthattunk. Fontos lépés lesz a község életében a csapadékvíz-elvezető rendszer 127 millió forintos felújítása, amire a TOP-on nyertek el támogatást. Jelenleg a tervezés folyik, utána indulhat a közbeszerzési eljárás, amelynek keretében kiválasztják a kivitelezőt.

– A rapszodikus időjárás, a gyakran nagy mennyiségű csapadék többször megállt Tarhoson. A beruházás – ami egy sorozat első része – ezt ellensúlyozza majd – hangsúlyozta Kürti Sándor.