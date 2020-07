Tapasztalt és újonc elektronikarajongók találkoztak Békéscsabán

Harmadik alkalommal rendezték meg szombaton a Viharsarki Hobbi Elektronikai Találkozót Békéscsabán. A Vasutas Művelődési Házba szombaton nemcsak a szakmabelieket és az elektronikai építés szerelmeseit várták, hanem olyan érdeklődőket is, akik eddig még csak boltban vásároltak elektronikai termékeket.

Mohácsi Tamás elmondta, az utóbbi időben egy internetes közösség formálódott, s immár hagyomány, hogy minden évben személyesen is találkoznak az elektronikai építmények műkedvelői. A szervező hozzátette, a családias hangulatú kiállításon minden résztvevő büszkélkedhetett, bemutathatta saját alkotását, emellett a börzén adásvételre, csereberére is volt lehetőség. Elárulta, egy-egy beszélgetés során olykor műhelytitkokra is fény derül, sőt lelőhelyekről, az újrahasznosítás lehetőségeiről is tudomást lehet szerezni.

Mohácsi Tamás hozzátette, idén az ország minden szegletéből, Budapestről, Székesfehérvárról, Berettyóújfaluról is érkeztek vendégek, láthatták például a retró órákat, katonai rádiókat, épített robotokat és a hangtechnikai részlegen kiállított, kuriózumnak számító elektroncsöves erősítőket. Összemérhették a csöves és félvezetős, gyári és épített hangfalak tudását is.

– A kiállításon ki lehetett próbálni mindent, sőt az idei találkozón képviseltette magát robotechnikai bemutatókat tartó RoboKaland is – tette hozzá.

A RoboKaland, mint megtudtuk, egy digitális közösségi alkotóműhely, amely 4 éve tart szakköröket és nyári táborokat Békés megyében. Gajdács Krisztián elárulta, pedagógus feleségével ökotudatos technológiát oktatnak az iskoláskorú, robotika iránt érdeklődő gyerekeknek. Kiemelte, a cél, hogy megmutassák a fiataloknak, hogyan lehet nagyot álmodni és kitartással kis dolgokból különlegeset készíteni. Így született meg az ultrahang-szenzoros önjáró robot, a mobilapplikációról irányítható tank és a Marsjáró. Hozzátette, a gyerekek kezei alatt épültek már mikrovezérlők, robotkarok is, de volt, hogy kidobott ágykeretből építettek okoskertet.