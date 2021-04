Tanácskozott a Békés megyei oltási bizottság

Heti ülését tartotta szerdán este a Békés Megyei Oltási Munkacsoport. A tanácskozáson – az oltások megszervezésétől, a vakcinák beadásától a várandós kismamák oltásáig – a koronavírus elleni védekezés számos fontos kérdése szóba került. Takács Árpád kormánymegbízott hírportálunknak beszámolt arról az összetett munkáról, amely a háttérben zajlik, hogy a vakcinák beadása a leghatékonyabban működjön.

Hazánk továbbra is az európai oltási program élvonalában, a beoltottak száma 2 millió 65 ezer 948, közülük 787 ezer 207-en már a második oltását is megkapták. Hasonlóan jól szervezetten és hatékonyan folyik az oltás Békés megyében is, amiről Takács Árpád, a Békés megyei oltási munkacsoportot vezető kormánymegbízott számolt be hírportálunknak.

Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, egy személyben a megyei védelmi bizottság elnöke elmondta, folyamatosan tartják a kapcsolatot a háziorvosokkal, és az egészségügyi szakemberek tapasztalatait, észrevételeit beépítik a tevékenységükbe. Az elmúlt időszak eredményeivel kapcsolatban kiemelte, mostanra a regisztráltak hatvan év felettiek körében jelentős előrelépést tettek, mára már négyből hárman megkapták a koronavírus elleni védőoltást Békés megyében.

– Soha nem látott összefogás alakult ki a védekezésben. Ennek is köszönhetően a Magyarországon rendelkezésre álló valamennyi vakcinával folyamatosan zajlik mind a hét megyei oltóponton az oltás, illetve valamennyi háziorvos is olt a megyében – tette hozzá a kormánymegbízott.

A védelmi bizottság elnöke elmondta: az idősotthonokban és a bentlakásos szociális intézményekben sikeresen vitték végig a célzott oltásokat, így gyakorlatilag mára egyetlen ilyen intézményben sincs koronavírusos megbetegedés a megyében.

A kormánymegbízott tájékoztatása szerint a megyében is megkezdődött a pedagógusok oltása, valamint zajlik a várandós édesanyák oltásának megszervezése, és a vakcinák beadása. Arról is képet kaphattak a résztvevők, hogy az országos tendenciákkal összefüggésben növekszik a megbetegedések száma, egyre fiatalabbak betegednek meg, és Békésben is volt arra példa, hogy egy-egy teljes család kapta el a koronavírust. Általános jelenség, hogy fiatalabbak jobban tolerálják a betegség tüneteit, éppen ezért később kerülnek be a kórházba, később kérnek segítséget, nem egyszer olyankor, amikor már intenzív kezelésre van szükség.

A szakember részletesen beszámolt arról az összetett, sokszereplős, pontos tervezést igénylő tevékenységről, amellyel az oltások, illetve annak hátterét szervezik. Ugyancsak fontos szerepet tölt be a védekezésben a mentőszolgálat, esetükben is emelkedett a feladatszám a koronavírus-helyzet miatt. A mintavételeket egyébként egészségügyi hallgatók is segítik, akik mind a minták levételében, mind a statikus mintavételi pontokon végzett munkában, illetve az adminisztrációban részt vállalnak. Érdekesség, hogy a rendőrség mellett – a védelmi bizottság kérésére – immáron a polgárőrök is bekapcsolódtak az oltópontok biztosításába.

Pozitívum, hogy az oltásokkal szembeni korábbi bizonytalanságot felváltotta az egyre növekvő oltakozási hajlandóság. Míg az oltások megkezdésekor sokan azért hívták orvosaikat, hogy beadassák-e azt, most már nem egyszer azért csörögnek a telefonok, hogy az érintettek mikor részesülhetnek a védőoltásban.

A védekezés sikere nagymértékben függ az oltások szervezésének sikerességétől. Továbbra is kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek oltása, de az új vakcina szállítmányoknak köszönhetően most már sokkal szélesebb spektrumban szervezhető az oltás. A kormánymegbízott továbbra is azt kéri a Békés megyeiektől, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására és lehetőség szerint éljenek az oltással, mert az életet menthet.