Támogatás is segíti a könnyebb tekerést Békésben is

Egymilliárd forintos keretösszegű pályázatot hirdettek ki elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlására a napokban. A Magyar Kerékpárosklub tájékoztatása szerint a pályázat várhatóan október végi kiírásától maximum 150 ezer forint összegű támogatás nyerhető el magánszemélyek részére legfeljebb 900 ezer forintos kerékpárok vásárlásához.

Az érintettek a kerékpáros munkába járás fellendülését várják a nagyobb távolságokat megtevők, valamint a korábban domborzati akadályok miatt nem kerékpározók körében. A kerékpárosklub szerint az elektromos rásegítéses (pedelec) kerékpárok a normál kerékpároknál nagyobb távolságok megtételét teszik lehetővé a társadalom sokkal nagyobb része számára is, például a napi ingázásban, a környezeti, domborzati viszonyok jelentette akadályok ellenére is.

Nagy Ferenc, a Rekord-Mobil Kft. tulajdonosa többféle elektromos meghajtású kerékpárt is árul. Elmondása szerint vannak, akik hajlanának az elektromos biciklik felé, de a testmozgást nem szeretnék elhagyni. A rásegítés azonban nem váltja ki a pedálozást, így a pedelecek is biztosítják a napi testmozgást. Elmondása szerint az e-kerékpárok akár rásegítés nélkül is hajthatók, ekkor úgy viselkednek, mint egy „normál” bringa. Viszont, ha szükséges a pluszerő, akkor az bármikor rendelkezésre áll. Nagy Ferenc úgy fogalmazott, jól jön a segítség például erős szélben, amikor más megfeszülve, izzadva fekszik és teker, addig az elektromos hajtással játszi könnyedséggel lehet haladni.

– Nem jön rosszul annak, aki e miatt például a munkahelyére nem csatakosan érkezik be, hanem rendezetten, úgy, hogy közben nem a szél ellen küzdött – jegyezte meg. A tulajdonos elmondása szerint nála kétféle elektromos kerékpárt keresnek, az egyik a jellemzően ólomakkuval szerelt verzió, amelyet inkább idősebbek vesznek, a másik a li-ion akkumulátorral működő gép, amit pedig a a harmincas korosztály igényel. Ez utóbbi járgányok már inkább összetéveszthetők a normál kerékpárokkal, sokszor csak annyi a különbség, hogy egy akkumulátor van becsúsztatva, például a hátsó csomagtartó alá. Hozzátette, a békési vásárlók ma még inkább az előbbi kategóriát keresik, utóbbit mindössze tízből hárman vásárolják, árban pedig a 300 ezer forint a lélektani határ.

A csabai Bajko Szabolcs egy benzines robogó és egy elektromos roller után döntött egy pedelec kerékpár mellett. – A csabaiaknak ismerős lehet a helyzet, hogy az Orosházi úti felüljárón elfogy az erő, a legtöbben leszállnak a bringákról, és hosszú métereken át tolják felfelé a járműveiket. Az elektromos rásegítés ezt is megoldja, akár 20-25 kilométeres sebességgel, megállás nélkül lehet hasítani a hídon felfelé. Nagy könnyebbség egy pedelec, a robogó nehézkes, papírok kellenek hozzá, kötelező a sisak még akkor is, ha csak a szomszédba ugrok el, és folyton kéri az innivalót. A roller pedig élvezetes, de csak rövidebb utakra megfelelő, a pedelecemmel viszont már a a környék dűlőútjait is megjártam – mesélte a férfi.