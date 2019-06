Támadják a megyét a vérszívók: egyre kevesebb a riasztószer

A központi gyérítés mellett az önkormányzatok is bekapcsolódtak a szúnyogok elleni küzdelembe, de jelenleg még a vérszívók állnak nyerésre. Közben a különféle szúnyogriasztókból is hiány van az üzletekben.

A folyókon levonult árhullám, az esős május és a hirtelen jött meleg miatt országos szúnyoginvázióról lehet beszélni. Megyénk ráadásul árterekkel bőven taglalt, így régiónk egyes települései hatványozottabban szenvednek a rovarok támadásától. A múlt héten közölte a katasztrófavédelem, hogy összesen százezer hektáron folytatódik a szúnyoggyérítés. Emellett a helyi önkormányzatok is nekikezdtek a szúnyogirtásnak, többek közt Békés, Békéscsaba Doboz, Gyula, Köröstarcsa és Mezőberény is tesz azért, hogy a helyi lakosokat kevesebb vérszívó kínozza.

Közben Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter néhány napja kijelentette: a pénz nem lehet akadálya annak, hogy élhetőbbé váljanak a mindennapok, a kormány pluszforrásokat biztosít a Belügyminisztérium rendelkezésére a szúnyoggyérítés érdekében.

Olvasóink és az általunk megkérdezett helyi lakosok azonban még nem érzik az intézkedések hatását, néhányan ugyan elmondták, tapasztalatuk szerint mintha kicsit kevesebb lenne a szúnyog, de még mindig kibírhatatlan a helyzet. Több szülő is panaszkodott, hogy gyermekeiket akárhogy is védik, minden egyes nap több csípéssel érkeznek haza a kicsik a bölcsiből, oviból.

A lakosok mellett a pihenni vágyókat sem kímélik a szúnyogok, Doboz, Gyomaendrőd és Szarvas nyaralói is arról panaszkodtak, hogy lehetetlen megmaradni az egyes üdülőövezetekben. A békéscsabai Nándori István a napokban ment Gyomaendrődre, Soczó-zugi nyaralójukba. Amint kinyitotta a kocsiajtót, millió szúnyog támadt rá, azonnal olyan volt a keze, mintha mákba mártotta volna. Az autóba is berepültek a szúnyograjok, gyorsan lesprézte a vérszívókat, majd becsukva az ajtót, szabályosan elmenekült a helyszínről. Kiérve a veszélyes zónából, lehúzta a kocsi ablakát, hogy kiszellőzzön az autó.

A szúnyogok elleni küzdelemben nyújtanak segítséget a különféle szúnyogriasztók, különféle sprék, konnektorba dugható eszközök, fáklyák, ezekből azonban hiány van, egyes hírek szerint országosan tapasztalható jelenségről van szó. Több helyi üzletet is felkerestünk, és bár valóban erősen korlátozott az elérhető készlet, de aki szeretne, az alapos utánajárással még találhat bőrre fújható készítményeket. A megyeszékhely egyik forgalmas patikájában néhány darabos készletből lehetett választani, mivel tájékoztatásuk szerint az elmúlt időszakban igencsak keresett lett a termék.

Egy másik patikában viszont kifogytak a szúnyogriasztó sprékből, nem is tudták megmondani, mikor lesz újabb szállítmány. Volt olyan patika, ahol a hiány miatt nagyobb áruházakba és meglepetésünkre a gazdaboltokba irányítottak. Az egyik felkeresett ilyen üzletben valóban többféle készítményt árultak, bár felhívták a figyelmet, hogy ez az elmúlt napok tapasztalata alapján akár már aznap délutánra elfogyhat: az emberek ugyanis ötösével viszik a termékeket.



Itt egyéb eszközöket – például szúnyogriasztó fáklyákat – is be lehetett szerezni. A különböző drogériákban vegyes a helyzet: volt, amelyik kifogyott a készletekből és nem is tudtak újabbat ígérni, míg másoknál néhány darabos készletből lehetett válogatni.