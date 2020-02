Találkozót nem, de felvonulást ígértek Gyomaendrődön

A hagyományosan augusztus első hétvégéjén megrendezett Volkswagen Bogár-találkozó évek óta jeles esemény a kisautó rajongóinak naptárában. A nagy számú „bogárraj” huszonhárom éven át – egy esztendőt kivéve – mindig Gyomaendrődön gyűlt össze. Kezdetben a Körös-parton, majd az Erzsébet ligetben található fürdőbe költöztek át. Úgy tűnik, a soron következő találkozó bizonytalanná vált.

Egy, a közösségi oldalon megjelent bejegyzésből értesültek az érintettek, hogy Kardos Ferenc főszervező január végén bejelentette, a gyomai Bogár-találkozó „leküzdhetetlen akadályok miatt megszűnt létezni”. A helyieket megosztotta a hír, rengetegen reagáltak, ám mindenki csak találgatni tudott, hogy vajon Kardos Ferenc miért döntött a nagy sikerű rendezvénysorozat befejezése mellett. Ezt követően – szintén a Facebookon – a polgármester és a háromnapos programnak helyt adó fürdő igazgatója is közzétette nézeteit. Toldi Balázs ebben leírta, több egyeztetést folytattak a találkozóról a főszervezővel, illetve Gera Krisztiánnal, a fürdő igazgatójával is.

– Sajnos igaz, hogy az álláspontok sosem egyeztek meg tökéletesen. Sőt! Nagyon heves viták alakultak ki. De mindig úgy álltunk fel az asztal mellől, hogy rendben, akkor finomítunk a dolgon – árulta el Toldi Balázs, aki azt sem titkolta, hogy legfőképp az anyagiak tekintetében nem sikerült dűlőre jutniuk.

Gera Krisztián és Toldi Balázs posztjából az derült ki, vélhetően az öt éve nem változtatott és most megemelt bérleti díj volt a főszervező számára az utolsó csepp a pohárban, melyet a fürdő üzemeltetési költségeinek jelentős emelkedésével indokoltak, és amelyet bejegyzésükben részletesen levezettek. Ennek megoldására a város új tervezettel állt elő, melynek megvitatására a február 10-ei időpontot tűzték ki.

A szimpatizánsok mindeközben aláírásgyűjtést is szerveztek a rendezvény életben tartása miatt. A gyomaendrődi piactéren múlt hét szombaton megtartott szignózási akcióra egyébiránt a polgármester és a fürdő vezetője is kilátogatott, és nevük feltüntetésével támogatták azt, hogy 2020-ban is Gyomaendrődön legyen a Bogár-találkozó. Bár arról nem sikerült tájékozódni, hogy hány aláírás gyűlt össze, s hogy a lista hol és milyen célt fog szolgálni, az ügyben megkerestük Kardos Ferencet, aki ezidáig nem adott magyarázatot a múlt hónap végén napvilágot látott döntésére.

A főszervező megerősítette, hogy valóban a bérleti díj emelése okozta nála a „kapuzárást”, de mint mondta, évek óta több pontban eltértek a nézetek a fürdő vezetése és a szervezők közt az eseménnyel kapcsolatban.

– Egy Bogár-találkozó nem a gazdagok sportja. Aki nem tudja, mennyi költséggel és kihívással jár, szervezzen egyet. Ma-holnap 70 éves leszek, belefáradtam a huzavonába, ezért láthatott napvilágot a találkozó megszüntetésével kapcsolatos bejegyzés, melyet egyébiránt egy zárt csoportba szántam, majd a megosztások révén kerülhetett nyilvánosságra. A bogarasoktól annyi erőt és szeretetet kapok, hogy úgy érzem, nem lehet csak úgy abbahagyni egy 23 éves hagyománnyal bíró rendezvényt. Annyit kijelenthetek, hogy 2020-ban is lesz Bogár-találkozó. Környékbeli településekkel egyeztettem, szóba került Szeghalom, Mezőtúr, Túrkeve, Dévaványa és Füzesgyarmat is. Több helyen tárt karokkal várnak, de konkrétumot még nem tudok mondani – fejtette ki Kardos Ferenc. Hozzátette, mindettől függetlenül a szokásosan szombat estére eső vizes felvonulás helyszíne ebben az évben is Gyomaendrőd lesz, hiszen az eddigi támogatóknak, szimpatizánsoknak, akik nagy szerepet játszottak abban, hogy 23 évet éljen a gyomaendrődi Bogár-találkozó, ennyivel tartoznak.