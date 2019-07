Találkozásra is okot ad a kávé, de ne igyunk belőle túl sokat

Élvezeti cikk, ugyanakkor remek indok a személyes találkozásra is a kávé. A fekete italnak ráadásul számos kedvező élettani hatása is van, amelyek persze csak mértékletes fogyasztás esetén érvényesülnek.

Dr. Sonkoly Iván háziorvos elmondta, a kávézás manapság rendkívül elterjedté vált, egyes adatok szerint a Föld lakosságának nyolcvan százaléka napi rendszerességgel fogyasztja, éppen ezért került a kutatások előterébe az emberi szervezetre gyakorolt hatása. Ezek közül legfőbb tulajdonsága – koffeintartalma miatt – az élénkítés, azonban olyan élettanilag befolyásoló anyagokat is tartalmaz, mint az antioxidánsok és a csersav.

Hozzátette, a fent említett élettani hatások függhetnek a kávé fajtájától, minőségétől, mennyiségétől, elkészítési módjától, koffeintartalmától és a fogyasztó életkorától, nemétől, egészségügyi állapotától, valamint egyéni érzékenységétől is. Visszatérve az élénkítésre pedig megjegyezte, hogy az a vérnyomás emelkedésével, illetve szaporább szívműködéssel jár, ami a túlzott bevitel esetén problémát okozhat. Ezért figyelembe kell venni, hogy koffeint nem csupán a kávé tartalmaz, hanem a tea, a kakaó és az energiaital is, így ezek együttes fogyasztása kellemetlen tünetekkel járhat.

A háziorvos elmondta, a fekete ital számos kórságra kedvezően hat. Ilyen például a Parkinson-kór, a vastagbéldaganat és a cukor-, illetve májbetegség. Utóbbiak gyakorisága bizonyítottan csökken a kávé rendszeres, de ugyanakkor mérsékletes fogyasztásakor.

A fogyasztási mennyiségről kifejtette, egy csésze feketekávé körülbelül 100 milligramm koffeint tartalmaz, amiből napi három-négy adag bevitele ajánlott maximum.

Hozzátette, 600 milligramm felett komoly következményekkel lehet számolni, előfordulhat mérgezés, illetve ritmuszavar vagy szívleállás. Ezért a magas vérnyomással küzdőknek óvatosabban kell alkalmazni, bizonyos szívbetegségben – például szívelégtelenségben – szenvedőknek pedig érdemesebb elkerülni. Továbbá kiemelte, hogy éhgyomorra senki ne fogyassza, még tejjel hígítva sem, mert úgy akár gyomorfekélyt is okozhat.

Kozma Zoltán igazságügyi szakértő, klinikai szakpszichológus elmondta, a kávéval szemben is kialakulhat függőség, hiszen a koffein az ember számára szenvedélyt keltő anyag. Ennek oka, hogy javítja a koncentrációt, serkentő- és hangulatjavító hatású. Ezen jellemzői pedig jótékonyan bírnak a szervezetre, amiért az könnyen hozzászokhat. Természetesen kismértékben ez nem érvényesül, egyes kutatások szerint pedig hatékonyabb általa a szellemi munka és az együttműködési készség, illetve az önértékelés is, amelyek a fekete ital koncentrációjavító tulajdonságának köszönhetőek.

Hozzátette, a kávézás az emberi kapcsolatokra is pozitív hatással van: fel lehet építeni általa a társasági életünket. Okot ad ugyanis a találkozásra, a beszélgetésre, és egyfajta szociális rituálénak fogalmazható meg. Ez pedig a mai virtuális világban különösen fontos, és szinte már ajánlottá is vált a pszichológusok által. Kifejtette továbbá, hogy ugyan a koffein élénkítő hatással bír, az alvásszükségletet azonban nem helyettesíti, aminek betartására a kávéfogyasztás mellett is oda kell figyelni.