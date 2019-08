Takács Árpádot Újkígyós díszpolgárává választották

Az Újkígyósi Városnapok és a nemzeti ünnepünk alkalmából megtartott kedd délelőtti ünnepségen, a helyi képviselő-testület döntése értelmében az Újkígyós Díszpolgára kitüntető címmel ismerték el Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott munkásságát. Az Újkígyósért kitüntetést Balogh József korábbi válogatott kézilabdázó, edző és az Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület érdemelte ki.

Szebellédi Zolán, Újkígyós polgármestere a Hazaváró Emlékkútnál életre hívott ünnepségen elmondott köszöntőjében kiemelte, Szent István, mint azt a történelem igazolta, bölcs döntések által szervezte meg a magyar államot.

– Fiának írt intelmei betekintést engednek a szent király tetteit meghatározó alapelvekbe – folytatta a gondolatot. – Ezek közül a hit megőrzése áll az első helyen és az erkölcsös élet nélkülözhetetlenségével fejezi be a felsorolást, így egységbe foglalva az állam jó vezetéséhez szükséges elveket. A hit és az erényes élet fontossága, mint alap végig kísérte történelmünket. Az újkígyósiak is ezt hozták magukkal, amikor gróf Wenckheim József Antal hívására ideérkeztek kicsivel több mint kétszáz évvel ezelőtt. Ez irányította az életüket, ez tartotta meg őket ebben a két évszázadban. Ez által gyarapodott lélekben, gazdaságban a község, és ezáltal nyerte el a városi címet éppen tíz évvel ezelőtt. Büszkék vagyunk az ősök munkájára és eredményeire. Büszkék vagyunk kortársainkra, akik ugyanezzel a hittel, munkaszeretettel, elkötelezettséggel és összefogással azon munkálkodnak – legyenek akár jelenleg is a település lakói vagy innen elszármazottak –, hogy Újkígyós továbbra is a térség lendületesen fejlődő városa legyen.

Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, augusztus 20-án a független magyar állam megteremtéséről, Szent István királyunk nemzetteremtő életművéről emlékezünk.

– Ez a nap a nemzet függetlenségének, a nemzet összetartó erejének az ünnepe – húzta alá az országgyűlés alelnöke. – Szent István intelmei új korszakok, új tartalmak és a magyar nép lelkének formálása alapjául szolgálnak ma is. Az önrendelkező keresztény magyar állam Szent István királyunk teremtett valósága. Neki köszönhetjük Magyarországot, ő adott formát a Kárpátok gyűrűjében élő magyarságnak az egységes államiság létrehozásával. A megfelelő igazgatás érdekében megszervezte a megyerendszert, kialakította az egyház szervezetét és a közösségi együttéléshez szükséges szabályokat szigorú törvényekbe iktatta. Megküzdött a magyarság jövőjét veszélyeztető, az ország határán kívülről érkező támadókkal és az ország stabilitását belülről veszélyeztető törzsekkel is.

– Meggyőződésem, hogy ma is hasonló nehézségekkel küzdünk olykor – tette hozzá. – Szent István öröksége bevésődött az őt követő magyarság lelkébe, és egyesíti a történelmi időszakokban elkülönült magyarok nemzedékeit. Államalapító, egyházépítő és nemzeterősítő tettei megszámlálhatatlanok és felbecsülhetetlenek. A régmúlt és a jelenkor magyarjai együtt hittek, hisznek a Szent István-i erőben.

Kitért arra, hogy az önrendelkező keresztény magyar állam elleni támadások mindig együtt jártak a magyarság keresztény hite és egyháza elleni támadásokkal is. Ennek kapcsán elmondta, Szent István trónra lépése óta napjainkig 442 évet élt nemzetünk idegen uralom vagy befolyás alatt, ekkor önrendelkezési jogától megfosztva létezett nemzetünk.

Aláhúzta, hogy Magyarország sokszor volt Európa védőbástyája, a magyar nép az említett 442 év ellenére is megtartotta hitét, és védte Európát, ahogy teszi ma is. A magyar nép küzdő nép, szorgalmas, soha nem adja fel a nemzettudatát, a hitét, a nyelvét.

Ezt követően városi elismerések átadása következett. Szebellédi Zoltán polgármester elmondta, a lakosság közbiztonságáért és a közéletben folytatott eredményes és kitartó munkájának elismeréséül a képviselő-testület ebben az évben az Újkígyós díszpolgára címet Takács Árpádnak, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottnak adományozza.

Ezt követően felolvasták dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes levelét, aki, bár más irányú ünnepi elfoglaltságai miatt nem tudott jelen lenni az ünnepségen, de írásban köszöntötte a kitüntettet. Mint hangsúlyozta, egy közösségért felelősséget viselő tisztségviselőnek nem lehet nagyobb elismerés, mint azok köszönete, akik a mindennapi ügyeikben bizalommal fordulnak hozzá és az általa irányított intézményhez.

Takács Árpád köszönetet mondott a számára különleges elismerést jelentő kitüntetésért, ahogy köszöntette családját is. Mint kiemelte: minden olyan hatás Újkígyóson érte, amitől az lett, aki.

– Szentendrén lettem katonatiszt, Békéscsabán főtiszt, Szombathelyen tábornok, Budapesten iparbiztonsági főfelügyelő, Békéscsabán kormánymegbízott, de Újkígyóson lettem ember – húzta alá. – Megtanultam, hogy vidéki embernek lenni nemcsak dicsőség, megtiszteltetés, hanem kötelesség is. Ennek a térségnek az egyetlen kiemelkedési pontját az agrárium, a vidékfejlesztés és a munka jelenteni. Akkor járunk jól, ha mindenki ott áll helyt, ahová a jó isten tette, s ha azokat az akadályokat veszi, amit a jó isten elé gurított. Mert mindenki fontos, mindenkire számítani kell.

A képviselő-testület a válogatott sportolóként a település hírnevének öregbítéséért és az Újkígyós sportéletében végzett eredményes tevékenységéért az Újkígyósért kitüntetéssel ismerte el Balogh József munkásságát.

A grémium döntése értelmében a város lakosságának érdekében kifejtett kimagasló közösségi tevékenységéért az Újkígyósért kitüntetést az Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület érdemelte ki. Az elismerést Vida Klára elnök vette át.