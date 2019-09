Szüreti mulatságra várták az érdeklődőket a csabai Meseházba

A 18. alkalommal életre hívott rendezvény során számos érdekes programmal várták az érdeklődőket szombaton a Meseház udvarán. Ilyenkor begyújtják a ház búbos kemencéjét, és évek óta egy hagyományos recept alapján készítik el a kenyérlángost.

A lángos készítésen kívül lehetőség volt az odalátogató gyerekeknek és felnőtteknek a szüret egyik hagyományos alkotóelemének elkészítésére is, a mustpréselésre, hiszen a szőlő szemezgetése után, egy présgép segítségével készítették el a szőlőlevet. A hagyományok ápolása mellett minden évben próbálnak a szervezők valami újat is belecsempészni a mulatságba.

– Most ami nagyszerű dolog szerintem, hogy a Tintaló Társulat is el tudott jönni hozzánk és azt hiszem, hogy a hazai bábjátszásnak a legnagyobbjai hozták el a Horgászni Tilos! című műsorukat. Ezen kívül még eljött hozzánk Jóska bácsi a vattacukor gépével, ami szintén megélt több évtizedet már. Van még kézműves foglalkozásunk is. Az egyik a környezettudatosság jegyében zajlik, hiszen öko zacskókat, zsákokat varrtunk. A másik pedig az ősz jegyében pomponból készítettünk sünit – árulta el hírportálunknak Veres Krisztina, a Meseház vezetője.

A szüreti mulatság mellett az érdeklődők betekintést nyerhettek az újra induló agyagozó szakkör munkájába is, melyből Luczner Zoltán tartott egy kis bemutatót.