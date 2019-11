Szupertanár tartott rendhagyó órát a BEG-ben

Rendhagyó tanórát tartott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szupertanára, Máthé Marcell, az ELTE Fizika Msc. második évfolyamos hallgatója, pénteken a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnáziumban.

A szupertanár elsősorban az energiagazdálkodás fontosságáról beszélt a fiataloknak, akik érdekes kísérleteken keresztül tapasztalhatták meg, hogy mit tehetnek a mindennapokban a fenntarthatóságért.

Máthé Marcell szerint a természettudományos bemutatók közelebb tudják hozni a diákokhoz a tudomány világát. Tanóráján pedig a diákok többek közt megtudták azt, hogy az energiát nemcsak megtermelni, de tárolni is kell, de a megújuló, és a nem megújuló energiaforrások hasznosításáról is szó esett.

Mindezek mellett az akár naponta változó energiaigényekhez igazodó energiatermelésről, és -tárolásról is érdekes információkat hallhattak a fiatalok. Az előadó egyébként végig interaktív módon vonta be az órába a közönséget, és több, izgalmas kísérlettel igazolta, valamint mutatta be az általa elmondottakat.