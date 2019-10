Sztorikkal szólalt meg Nyemcsok László kis kockása

Harminc éve szerelt fel az akkori Békés Megyei Népújságnál. A legfontosabb feladata az első napokban a telexek vágása és a redőny lehúzása volt. Amikor ez már jól ment, írhatott mínuszost és címest is. Hogy ezek mit takartak? Ezekre is fény derül Nyemcsok Lászlónak, a Békés Megyei Hírlap újságírójának legújabb könyvéből, amit kedden este mutattak be a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum konferenciatermében.

Harminc év 102 érdekes, többnyire humoros története olvasható Nyemcsok László: Megszólalt a kis kockás – Harminc év sztorijai című, minap megjelent könyvében. A kiadványt Ando György, a múzeum igazgatója és a szerző mutatta be, futballnyelven szólva, telt ház előtt. Kollégánk hangsúlyozta, hűséges típus, először ilyen piros színű, kis kockás, általános iskolai (alsós) füzetet kapott a Népújságnál, és azóta sem szakított vele. Szerinte már csak miatta rendelnek ilyet most is a Békés Megyei Hírlapnál.

– Praktikus, mert könnyen a nadrágzsebembe gyűrhetem, de kézben hordva is elviselhető tartozék – ecsetelte a szerző. – A beleírtakat csak én tudom elolvasni, más firkálmánynak tartja. Ha háborúban az ellenség kezébe kerülne, akkor sem jutna vele semmire. Időnként viszont az iromány nekem is feladja a leckét, ezért jó, ha a fejemmel is jegyzetelek.

Így történt ez a könyvnél is, a fejben elraktározott sztorik elevenednek meg a 136 oldalas könyvben, melynek fotói Lehoczky Péter fotóriporter munkáját dicsérik, a nyomdai előkészítést Süle Mihály, a nyomtatást pedig a GyomaPress végezte.

No, és akkor valamit a könyv tartalmáról. A szerző lazára vette a figurát, a szórakoztatást tartotta szem előtt, mert ahogy mondta, minden nap kárba vész, amelyiken nem nevettünk. A fejezetek címei: Újságírói kulisszatitkok, Igazi arcok igaz mondásai, Egy kis gasztrovilág, Családi pillanatok tökkelütötten, Mindent bele!

A szerző a bemutatón sem rejtette véka alá, hogy azon kevesek közé tartozik, akit a keresztelőjén – keresztanyja lépcsős botlása miatt – a feje tetejére ejtettek. Valószínűleg ezért nézi sokszor más szemszögből a világot. A tényekhez viszont makacsul ragaszkodik, ez látszik a könyvben a lavóros kisgyermekkori fotóján is. Itt a tényt maga a lavór jelentette.

Harminc év alatt nem egyszer került nehéz helyzetbe, de kikecmergett belőle. Pataky Attilával, az Edda frontemberével készített interjút Gyomaendrődön, de a kis kockást elhagyta, és fejből írta meg a beszélgetést. Mindenkinek tetszett. Persze, ha meglett volna a füzet, akkor sem ment volna sokra vele, mert a megtalálásakor csak annyi állt benne: Pataky Attila. Az sem mindennapi, hogy Nyemcsok Lászlónál munkája közben a laptophoz egy billentyűzet kapcsolódik. Mégpedig azért, mert másképp szétesne a gépelési, ütöm-verem stílusától a masina, másrészt a pufi ujjaival jobban eltalálja a betűket a klaviatúrán.

Ando György elmondta, nagyon kedvelt a múzeumban a giccskiállítás, de régi jó barátja könyve nem a giccsek, hanem a kincsek közé kerül be az intézmény gyűjteményében. Néhány sztoriból idézett is, így kiderült, hogy a szerző első megírt híre a következő volt: ,,Akar tudni valamit a potenciazavarokról? Aki ma 14 és 15 óra között feltárcsázza Békéscsabán a 24-011-es számot, az tanácsokat hallhat a potencia zavarairól.” A szerző hozzátette, szerinte míves alkotás, igazi újságírói gyöngyszem, csak azt bánja már harminc év óta, hogy nem jelent meg alatta a monogramja.

Ando György szólt arról is, hogy miként az újságíró hírlapos jegyzeteiben, úgy a könyvben is főszereplő az asszony, a kolbász és a sör, bár az egyik képen egy pohár tejjel látható barátja. Számos olyan történet is olvasható, ami nem vele, hanem másokkal történt meg. Néhány cím ezek közül: Bácsi és Mária Terézia, Láza Janó és a raktár, Majdnem Belmondo nyitotta meg a Scholtz-tárlatot, Szalma buszsofőrből csapatorvos lett, Maradona Csabán.

Aki pedig ezeket a történeteket és a többi sztorit is elolvasná, a Megszólalt a kis kockás – Harminc év sztorijai című könyvet 1990 forintért megvásárolhatja a Békés Megyei Hírlap kézbesítőinél, a Hírlap ügyfélszolgálati irodájában (Békéscsaba, Munkácsy u. 9.), az Európa Könyvesboltban (Békéscsaba, Luther u.10.). Megrendelhető a [email protected] e-mail címen és a 06 (30) 596-3486-os telefonszámon.