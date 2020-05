Sztárfellépők adnak utcakoncerteket Békés megyében

A Zeneakadémia oktatói karának oszlopos tagja számos, a nemzetközi élvonalat képviselő muzsikus.

Egy éve, a magyar zenészek újabb generációjához tartozó, tótkomlósi, nemzetközileg ismert dr. Gyivicsán György harsonaművész is a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fúvós tanszékén tanít. Az egyetemi docens napokkal ezelőtt híres zenei formációjuk kiváló zenészeivel egy karanténvideót készített, miközben családjával tótkomlósi otthonukban éli mindennapjaikat. A szemfüles orosháziak, szarvasiak, békéscsabaiak pedig keddi napokon személyesen is találkozhatnak a zenészekkel az utcai villámkoncerteken.

Áprilistól több mint 120 meglepetés koncerttel ajándékozza meg a Filharmónia Magyarország a zeneszeretőket. A cél az, hogy minél több emberhez elérjen a klasszikus zene varázsa. Az útjára indított meglepetés mini koncertek a térzene átgondolt, a vírushelyzetre koreografált verziói. A SzegEd TRombone ENsemble együttes harsonásai is meglepték már a Békés megyeieket. Többen felismerték őket, videófelvételeket készítettek zenei élményükről ablakaikból (Békéscsabán, a Tolnai utcában például).

Gyivicsán György, a zenekar vezetője az orosházi, ablakokból érkező tapsok után elmondta, ők is különleges helyzetbe kerültek a veszélyhelyzetben. Minden zenész otthon gyakorol, és nosztalgiával gondol vissza a márciusi, németországi zenei élményükre.

– Idén a világ négy legnagyobb harsonás fesztiváljára sztárfellépőként meghívtak bennünket. A németországi után francia, lengyel és japán felkérésünk is volt, de elmarad mind. Időnk, mint a tenger, ami kreativitásra sarkall. Online tanítok, gyermekeimmel itthon tanulunk s közben megszületett a karanténvideós ötlet – sorolta.

Zenésztársai otthon felvették saját szólamukat, a zenekarvezető pedig összevágta kész produkcióvá. Ez is közös élmény, csak a virtuális térben – tette hozzá a zenész, aki elárulta, őt korábban is érdekelte a hangrögzítés, a stúdiómunka. Most belevágott, megoldotta s törekedett az igényes megoldásra.

Videó: Trombone Szeged