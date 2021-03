Szombaton nyitja kapuit a békési kikötő

Szombaton megnyitja kapuit a vendégek előtt a Kettős-Körösnél található Békési Kishajó-kikötő. A május elsejéig tartó előszezonban elsősorban a horgászokat várják a „vízi megállóhelyen”, a főszezonban azonban számos eszköz kölcsönzésére is lehetőség nyílik majd. Újdonságként lakó- és túrahajókat is bérelhetnek majd az érdeklődők.

Mint mindig az év ezen szakában, idén is egyre többen keresnek minket a kishajó-kikötő nyitásával kapcsolatban. Sokan már nagyon jönnének, és a vízállás is lehetővé teszi, hogy szombattól fogadhassuk a vendégeket – nyilatkozta lapunknak Kálmán Tibor. Békés polgármestere, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökségi tagja, egy személyben az Alsó-Tisza és Körösök régió képviselője elmondta,

ebben az időszakban elsősorban a horgászok használják az önkormányzati tulajdonban lévő létesítményt.

– A jó idő beállásával, május elejétől érkeznek inkább a sporthajósok, a kirándulók – tette hozzá a polgármester. – A táj szépségei miatt ugyanakkor már most is rengetegen kilátogatnak a Kettős-Köröshöz, hogy sétáljanak egyet, kikapcsolódjanak. A járványhelyzet miatt talán még inkább felértékelődött a környék, hiszen itt könnyen lehet tartani a távolságot, és mégis kimozdulhatnak az emberek.

Dobi István, a kikötőt működtető Békési Kajak-Kenu Club elnöke kifejtette, a hajók védelme 24 órában, a megszokott módon kamerarendszerrel és éjszakai őrzéssel egyaránt biztosított. A szerződések megkötésére és a sólyázásra hétköznapokon 14 órától 19 óráig, hétvégenként 8-tól 19 óráig lesz lehetőség az előszezonban. Az érdeklődés egyébként már most is jelentős. Az „alsóvízen” vagyis a Mezőberény-Köröstarcsa irányában kialakított kikötőrészen már szinte minden helyet betöltöttek.

A felsővízen, Szanazug-Gyula irányában, az 55 férőhelyből legalább 25-öt már az előszezonban lefoglalnak.

Kálmán Tibor és Dobi István is megerősítette, hogy májustól sport- és szabadidős eszközök bérlésére is lehetőség nyílik. A megszokott módon túrakenukat és túrakajakokat, 10, illetve 20 személyes sárkányhajókat, motoros gumicsónakokat, valamint supokat is kölcsönözhetnek a vízi kalandok kedvelői, a kirándulók. A supozás a szörfözés válfaja, amiben egy hagyományosnál hosszabb és szélesebb deszkán állva evezővel hajtják magunkat előre a vízen. Tavaly már jó fogadtatása volt az eszköznek a kikötőben.

Előreláthatólag lesz két újdonság is. A remények szerint már májustól bérelhetnek az érdeklődők horgászcsónakokat, illetve a kikötő üzemeltetői egy vállalkozással karöltve lakó- és túrahajók kölcsönzésére is lehetőséget adnak. Mint megtudtuk, várhatóan három lakó- és túrahajó áll majd rendelkezésre, amelyekben családok tölthetnek el kellemes napokat Békésről indulva. A kikötési lehetőségek az alsóvízen Köröstarcsán, Gyomaendrődön és Szarvason is kiválóak, míg a felsővízen Szanazugban és Gyulán is ugyanilyen jók ehhez az adottságok.

A lakó- és túrahajókhoz nem kell „jogosítvány” hiszen 8-9 lóerős motorokkal vannak felszerelve, és 10 lóerő alatt nem kell kishajó-vezetői engedély.

A kikötőben ugyanakkor mindent be fognak mutatni, el fognak magyarázni.

Ezek a vízi eszközök egyébként 10-12 kilométer/órás sebességgel közlekednek majd, kabinnal, főzőpulttal, napelemekkel is fel lesznek szerelve, éppen azért, hogy a legkomfortosabb körülményeket biztosítsák a vendégek számára. A formálódó Bejárható Körösök Programban várhatóan még több ilyen jármű érkezhet majd térségünkbe.