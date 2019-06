Szombaton kezdődik a várt levendulaszüret Gyula-Szanazugban

Szombat délután megkezdődik és vasárnap is folytatódik a levendulaszüret Gyula-Szanazugban, a Gyulai Hangya Növénytermesztési Szociális Szövetkezet által művelt mintegy ezer négyzetméteres területen. A lehetőség iránt óriási az érdeklődés, akadnak, akik szörpöt, mások levendulával töltött üveget, zsákot készítenek majd a növényből.

A Hangya Növénytermesztési Szociális Szövetkezet kiváló munkát végzett az elmúlt években, a levendulamező önmagáért beszél – mondta Herczegné Szabó Marianna, a Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete elnöke. Mint elárulta, munkatársuk és önkéntesük is részt vesz a hétvégi Szedd magad! akcióban.

– Szeptember 7-én lesz az Országos SM-nap Gyulán. A levendulát arra gyűjti szervezetünk. A növényt üvegekbe tesszük majd, és a 300 fős vendégseregnek ajándékozzuk – tette hozzá Herczegné Szabó Marianna. Csizmádiáné Vasvári Terézia a barátaitól hallott a lehetőségről.

– Már tavaly is szerettem volna részt venni a levendulaszüreten, de akkor másként alakult – mesélte az ápolónő. – Illóolajként egyébként is használom a gyógynövényt. A most szedett virágokat először vázába teszem majd, és élvezem az illatukat, a színüket. Úgy tudom, hogy párnába is lehet helyezni, esetleg más gyógynövényekkel vegyíteni. A szakirodalomban olvastam, hogy bőrápolásra is kiválóan alkalmas, emellett nyugtató, de hangulatjavító hatású is a növény.

Serfőzőné Baracsi Márta, a Gyulai Hangya Növénytermesztési Szociális Szövetkezet elnöke megerősítette, a hétvégi lehetőség iránt nagy az érdeklődés, nem csak Gyuláról, de a megye más tájairól is sokan jelezték, hogy részt vennének az immáron második alkalommal életre hívott akción.

A szervezet korábban az illatos növényt szárazvirágként és virágtasakokban értékesítette Gyula turisztikailag frekventált helyein, az évek alatt azonban kinőtték ezeket a kereteket. Most is készítenek levendulával töltött üvegeket, levendulás zsákokat, valamint a tervek között szerepel, hogy gyerekek számára a pihenés megkönnyítésére a növénnyel és sóval töltött párna is kerüljön a termékeik közé.

Ismerőseik a szövetkezet tagjainak több alkalommal elmondták az elmúlt években, hogy örömmel szednének a növényből. A kérésnek eleget téve tavaly első ízben hívták életre a levendulaszüretet a szövetkezet által bérelt mintegy ezer négyzetméteres kertben.

Mint arról korábban is beszámoltunk, a levendula termesztése több mint egy évtizede kezdődött Gyula-Szanazugban. A környéken akkoriban még, ilyen módon nem igazán foglalkoztak a gyógynövénnyel, Tihanyban viszont már óriási népszerűségnek örvendett a lilába öltözött mező. A szövetkezet kicsiben, a saját kereteik között szerette volna ezt az érzést elhozni Gyulára, illetve Békés megyébe. A levendulatövek is Tihanyból származnak.