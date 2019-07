Szokatlanul sokáig aktívak a mocsári madarak a Csanádi pusztákon

Idén a szokásosnál jóval tovább, még július második felében is sűrűn hallatják hangjukat a mocsári madarak a Körös-Maros Nemzeti Park Csanádi puszták részterületén.

A guvatok, harisok, pettyes vízicsibék, kis vízicsibék és bölömbikák kevéssé ismert, ugyanakkor nagyon érdekes fajai a pusztai területeknek. Valamennyien éjszakai aktivitású madarak, jelenlétükre leginkább hangjuk alapján lehet következtetni. Júliusban már általában befejeződik a költési időszakuk, ezért a revírt védő hímek is elhallgatnak. Most azonban még július második felében is gyakran halljuk őket, amiből arra következtethetünk, hogy a költési időszakuk valószínűleg elhúzódik – olvasható a Körös-Maros Nemzeti Park holnapján.

Ebben az évben a Csanádi pusztákon kevesebben raktak közülük fészket. Ennek oka valószínűleg az lehet, hogy mire májusban megérkeztek az esők és kialakultak a számukra ideális élőhelyek, addigra többségük már átvonult a terület felett.

Erős hangjuk tiszta időben éjszakánként akár több száz méterre is elhallatszik. A Csanádi pusztákon belül elsősorban a Nagy-Zsombékon, valamint a Kopáncs-puszta és a Királyhegyesi-puszta mocsárfoltjain telepedtek meg. A guvat és a bölömbika viszonylag gyakori, a haris, a kis vízicsibe és a pettyes vízicsibe viszont ritkán előforduló faj ezen a tájon.