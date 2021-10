Szívvel-lélekkel dolgozik a szarvasi programszervező

Mondhatni gyermekkori álma volt Krivik Viktornak a programszervezés, kamaszkora óta részese a helyi eseményeknek, ma már önálló projektje is van a településen. Tevékenységét városszerte elismerik, díjazták már. A fáradhatatlan, mindig jobbra törekvő programszervezőt választottuk a hét emberének.

Ezt ne hagyja ki! Százezrek személyes adatai kerültek be a baloldal adatbázisába

– Gyermekkori álom vagy véletlen életében a programszervezés?

– 2001-ben kezdtem dolgozni a polgármesteri hivatalban, először irattáros munkakörben, majd adóügyintéző lettem. 2013-ban kerültem Babák Mihály polgármester mellé programszervezőnek, onnantól viszem tovább például a Mobilitási hét szervezését. A szemléletformáló esemény lebonyolítását egy békéscsabai kollégámtól vettem át, és büszkén mondhatom, hogy azóta is sikeresen zajlik. 2014-ben ennek kapcsán már díjazták is a csapatot, mint legjobb szervező, 2015-ben kiemelkedő teljesítményünkért kaptunk oklevelet, 2016-ban a Legjobb Önkormányzat kitüntető cím gazdái lettünk, majd megkaptam a Legszorgosabb Helyi Szervező díjat. Azóta is minden évben elismerik a munkámat, ami egy visszajelzés számomra arról, hogy jó irányba tartok. Lényegében gyermekkori álmom volt, hogy a programok, rendezvények közelében legyek. Ebből is adódik, hogy kamaszkorom óta zenélek, vendéglátós és fúvószenekarokban is fellépek dobosként.

– De nem csupán programszervező és zenész, hanem egy kerékpáros-szervezet főtitkára is. Hogyan egyezteti össze a sok teendőt?

– A három dolog és a család kitölti a mindennapjaimat. Unatkozni nincs időm, mindig van feladat. Egymás után jönnek a városi rendezvények, a Mobilitási hét és a Körös-Körül futófesztivál szervezését pedig már év elején elkezdem, azért, hogy őszre minden tervezett eleme elkészüljön. Egy hétnapos programot ugyanis sok időbe telik úgy összerakni, hogy mindenkinek jó legyen, és újdonságokat is nyújtson. Az újításra törekszem, ez a munkám lényege. Ezzel lehet kicsábítani az embereket a rendezvényekre, élményt nyújtani nekik, és hírnevet adni az adott eseménynek. Közben a Kerékpáros Települések Országos Szövetsége (Ketosz) főtitkársága is ellát feladatokkal, azok között is akad programszervezés. Ez az életem, ezt szeretem csinálni, így akármilyen soknak is tűnik, nem fáradtság számomra. Ráadásul a kislányom is gyakran besegít.

– Van a rendezvények között is saját gyermeke. Miként hívta életre a Körös-Körül a Körös körül Futófesztivált?

– Már egy ideje mondogatták nekem, illetve én is gondolkoztam rajta, jó lenne egy nagyobb szabású futóversenyt szervezni a szilveszteri futáson kívül Szarvason, de hiányzott hozzá egy szakmai stáb a sport oldaláról. 2019 januárjában betoppant az irodámba a sógornőm, Demeter Orsolya és Lós István, szintén a futóverseny szervezésének ötletével. Ők hoztak össze Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna BSI-futónagykövettel, végül együtt szerveztük meg a Körös-Körült. Így már megvolt a szakmai stáb, én pedig hozzátettem a többit. A siker pedig váratlan volt, hiszen az első évben 610 fő nevezett be, 103 városból, hárman külföldről érkeztek. Persze, a vírus a létszámot visszavetette tavaly, illetve idén is, de a szervezés és a siker is töretlen maradt, hagyománnyá vált Szarvason a rendezvény. Általa pedig egyre többen kapnak kedvet a futáshoz, már az arborétum is szervez futóversenyt Bolza-kör címmel, illetve ennek hatására készült el nemrég az új rekortánpálya is az Erzsébet ligetben. Hiszen igény lett rá.

– Van-e most új dolog a tarsolyában?

– Amibe lehet, illetve amit érdekesnek, közösséget megmozgatónak és építőnek tartok, abba belevágok. Nemrég érkezett hozzám például egy megkeresés a Magyar Rákellenes Ligától és a Gyógyulj Velünk Egyesülettől. Ez arról szól, hogy 45 napon keresztül mindenki, aki sportol, töltse fel egy rendszerbe, hogy az adott napon mit csinált, milyen élményt okozott neki a mozgás, illetve írjon egy motiváló szöveget a daganatos betegeknek. Ezt jónak és hasznosnak találtam, ezért felkaroltam a Ketosz főtitkáraként. A visszajelzések pedig pozitívak.