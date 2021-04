Színpompás virágba borultak Békés megye erdős részei

A geofiton aljnövényzet ezekben a hetekben virágba borítja Békés megye erdőit. A látogatóknak ilyenkor olyan különleges látványban lehet részük, mint az év egyetlen más időszakában sem.

A mostani állapot a kora tavaszi aszpektus, amikor az úgynevezett geofiton aljnövényzet határozza meg az erdők arculatát, virágpompába öltöztetve azokat – tudtuk meg Puskás Lajostól. Az okleveles erdőmérnök elmondta, a geofita, geofiton megnevezés azokat a hagymás-gumós-gyöktörzses növényeket határozza meg, amelyek föld alatti raktározó szerveikben tartalékolják a tél átvészeléséhez szükséges tápanyagokat.

Életciklusuk viszonylag rövid, hiszen azt a csekély időszakot kell kihasználniuk, amikor már melegszik az idő, süt a nap, de még nincs lombkorona.

Ezek a növények ilyenkor megerősödnek, termést hoznak, majd eltűnnek. Két hónap múlva már nyomát sem látjuk a mostani különleges panorámának. A pénteki napsütésben is a gyepszinten élő növények pompája tette varázslatossá az erdőt.

Puskás Lajos kérdésünkre kiemelte, a legismertebb geofiton a hóvirág, amely kora tavasszal, akár két havazás közt is képes előbújni. Márciusban látható a csillagvirág, amely ugyan alig 10-12 centis növényke, virágja kék, és nevének megfelelően csillag alakú, viszont festői szépségű, csak le kell hajolni hozzá. Ezzel egy időben szintén nyílnak tyúktaréjfélék, köztük a sárga tyúktaréj, ami 10–25 centi magas, lágyszárú, hagymás, évelő növény. Alakja hasonló, mint a csillagvirágé.

Áprilisban tömegesen nyílik az odvas keltike is, környékünk szinte valamennyi erdejében elterjedt. Ujjbegynyi gumója föld alatti és üreges. Virága mályvaszínű vagy fehér. Sok nektárt termel, ami miatt a méhészek is nagyon szeretik. Illata erős, éppen ezért az erdő ennek a növénynek köszönhetően szinte émelyítően illatos és persze gyönyörű szép. Sok helyen szentgyörgy-fűnek is hívják a nyílás ideje miatt.

Az odvas keltike különlegességét az adja, hogy a fényes fekete magján egy kis fehér, édes függelék képződik, amit a hangyák örömmel fogadnak. Magukkal viszik a magot, és így segítenek a növényke terjedésében. A kis rovarok idén is kiváló munkát végeztek, hiszen nagyon sok helyen látható a gyönyörű virág. A megyében egyébként kisebb számban az ujjas keltike is megtalálható, ami mutatja, hogy a folyók ökológiai folyosóként is működnek. Ez a növény a közvetítésükkel kerülhetett térségünkbe a hegy- és dombvidék erdeiből.

Hamarosan, április végén, májusban már a salamonpecsét nevű virág is látható lesz.

Szintén nagyon dekoratív növényről van szó, amelynek egy-egy hajtása ívesen képződik, hófehér virágai pedig kicsit hasonlóak a gyöngyvirágéhoz, csak nyúlánkabbak. A kora tavaszi növényeink közt sok védett található, emiatt leszedni nem szabad őket. Vázákban egyébként is hamar elhervadnának, igazi szépségüket a természetben, érintetlenül mutatják meg.

Az erdőmérnök hírportálunknak elmondta, Békés megyében is nagyon sokan látogatnak az erdőkbe, de – hangsúlyozta – a járványügyi szabályokat ott is tartani kell. Lehetőség szerint csak egy háztartásban élő csoportok tartózkodjanak együtt, ha másokkal találkoznak, a szájmaszkot viselni kell, a nagyobb csoportosulásokat ugyancsak kerülni szükséges.

– A fák, az erdők a pandémia nélkül is mindig gyógyírt, feltöltődést adtak. Így van ez most is, csak még hangsúlyozottabban. Szerencsés a helyzetünk, mert a megyében, Gyula és Békéscsaba környékén sok ilyen terület található – hangsúlyozta a szakember.