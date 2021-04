Színpompás tavaszi virágözönbe borult a Bélmegyeri Fáspuszta

A Bélmegyeri Fáspuszta a Körös-Maros Nemzeti Park tájképileg egyik legszebb területe. Annak ellenére, hogy alig több mint 600 hektár a kiterjedése, rendkívül változatos az élővilága.

Ezt ne hagyja ki! Százezres fizetéscsökkentéssel riogatja Dobrev Klára az ápolókat

Az itt található sziki tölgyes társulásokhoz hasonlóak a Tiszántúlon már csak nagyon kevés helyen maradtak fenn. A botanikailag kiemelkedő terület sok növényritkaságnak ad otthont. Már így, a tavasz első felében is több növény pompásan virít. Többek között megtalálható itt a hazai nyolc tyúktaréjfajból három is. A leggyakoribb ezek közül a mezei tyúktaréj. Ez a sárga virágú, hagymás növény az ilyenkor még gyakran egyhangú tájra üde színfoltot varázsol. Itt Bélmegyeren a legnagyobb számban a pusztai területeken található, de találkozunk vele az erdei tisztásokon, erdei szegélyeken és a ritkás erdőrészekben is.

A sárga tyúktaréj a Dél-Alföldön lényegesen ritkább. Népies neve madárliliom. Szintén korán, már márciusban virágzik. Jellemző rá, hogy csak a délelőtti órákban nyitja ki sárga szirmait, délutánra ezek becsukódnak. A Bélmegyeri Fáspusztán a jobb vízháztartású erdőrészeken szórványosan előfordul. A pusztai tyúktaréj azonban az idén nem virágzott.

A Fáspusztán szintén gyakori az odvas keltike, amely nevét a belül üreges gumójáról kapta. Népies neve kakasláb. Geofiton növény, azaz az erdő lombfakadása előtt virágzik. Az üdébb talajú erdőrészeken több hektáros kiterjedésben is megtalálható. A keltike név is a kora tavaszi virágzásra, a természet ébredésére utal. A 10-20 virágból álló fürtjei több színben pompáznak, leggyakrabban lilás, bíborlilás árnyalatúak, de fehér és krémszínűek is vannak közöttük. A két színváltozat együtt is előfordul, de a lilás árnyalatúak sokkal gyakoribbak.

Másik korai növényünk, a salátaboglárka szintén tömegesen virágzik ezekben a hetekben. Apró, sárga virágai már messziről feltűnnek. A Fáspusztán a gyepeken és az erdő talajában is rendkívül gyakori. Több népies neve is van: búzaeső, papsaláta, golyvavetőfű. Levelét salátaként fogyasztják, gumóját a népi gyógyászatban is használják.

Az illatos ibolya nemcsak látványos virágzatával hívja fel a kirándulók figyelmét, hanem az illatával is jelzi, hogy visszavonhatatlanul itt van a tavasz – olvasható a Körös-Maros Nemzeti Park oldalán.