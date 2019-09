Szinnyei József-díjjal jutalmazták a könyvtárigazgató munkáját

Rangos szakmai kitüntetéssel, a Szinnyei József-díjjal ismerték el munkáját augusztus 20-a alkalmából. Hogyan érintette az elismerés, s minek tudja be, hogy éppen önt találták alkalmasnak rá? – kérdeztük Rakonczás Szilviát, a Békés Megyei Könyvtár igazgatóját.

– Ugyan a felterjesztésemről tudtam, de meglepett, hogy végül engem tartottak érdemesnek a díjra. Hiszen mindig azt vallottam, ehhez országos egyesületi munkát kell végezni, vagy olyan intézményben dolgozni, aminek országos hatóköre van. Úgy gondolom, azért eshetett rám a választás, mert az elismerés a hosszú ideje végzett szakmai tevékenységért jár. Én pedig évtizedek óta a szakmában vagyok, amelynek számos területén, így kollégiumi és iskolai könyvtárosként, valamint szaktanácsadóként is kipróbálhattam magam.

– A megítélésben szerepet játszhatott az is, hogy a megyei könyvtár az utóbbi években, még az online világ elterjedése mellett is tud újdonságokat mutatni, így egyfajta elismertségnek örvend a szakmában. Például ilyen, gyermekeknek szóló újdonság a gyurmazongora-készítés és -foglalkozás. A legnagyobb öröm mégis az volt számomra a kitüntetésben, hogy megmutatta, Békéscsaba kulturális bizottsága felfigyelt a könyvtárra.

– Mégis miért épp a könyvtáros­szakmát választotta egykoron hivatásának?

– Amikor középiskolás voltam, a rádióban hallottam egy riportot, ami arról szólt, hogy az iskolai könyvtárak rossz helyzetben vannak. Ez nagyon megmaradt bennem, és mivel pedagógus szüleim révén biztos voltam abban, hogy iskolában szeretnék dolgozni, így jött az ötlet, hogy iskolai könyvtáros legyek.

– Visszatérve a jelenre, mit gondol, az internet elterjedésének idejében hogyan maradhat népszerű egy bibliotéka?

– Meglátásom szerint a könyvtár ma is ugyanúgy információkat és tudást közvetít, mint régen, csupán annyi a különbség, hogy míg korábban csak könyvekkel és újságokkal tette ezt, addig manapság az új technikai eszközöket is bevonja a működésébe. Természetesen az internet mellett most is kölcsönöznek könyvet, folyóiratot, de a lényeg, hogy a modern világhoz alkalmazkodva minden korosztálynak és érdeklődési körnek megfeleljen.

