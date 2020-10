Színes virágok törik meg a szürke őszt a megyében

Megyénk településein folyamatosan zajlanak, illetve befejezésükhöz közelednek az őszi virágosítási munkálatok. Az önkormányzatok általában árvácskákat ültetnek, de más virágok is segítenek megtörni a következő hónapok szürkeségét.

Gyulán 17 ezer tő árvácskát és 9 ezer tulipánt ültettek, illetve ültetnek el ezekben a hetekben a város közterületein – tájékoztatta hírportálunkat Szászné dr. Várkonyi Adrienn, a város főkertésze. Mint a szakember kérdésünkre elmondta, a kétnyári virágok ültetését általában szeptemberben végzik a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai, a múlt hónap azonban egyrészt szárazabb, másrészt melegebb is volt az ilyenkor szokásosnál, ezért a munka október elejére maradt, kissé eltolódott. Még a telepítéseket megelőzően a talajt is több helyen cserélték, és ezt követően következhetett az árvácskák elültetése. A virágosításnak ez a része a napokban már befejeződött volna, azonban a nagy mennyiségű csapadék akadályozta ezt, így várhatóan kedden folytatódik az árvácskák ültetése.

Mint arról korábban beszámoltunk, a városban megújult a Szent Miklós park. A virágosítás ezt a területet is érinti. A napokban elültették azokat a cserjéket, amelyekkel teljessé teszik a területet. Az őszi munkálatok ezzel még nem érnek véget, hiszen a későbbi időszakban folytatják a városi fásításokat is. Jelenleg az árajánlatok bekérése zajlik, 259 fára kért ajánlatot az önkormányzat, és az ár függvénye, hogy mennyit szereznek be, de mindenképpen jelentős mennyiségű fát ültetnek majd el az ősz folyamán is Gyulán.

Mezőberényben is zajlik a szokásos őszi virágosítás, és egyéb munkálatokat is terveznek: – Ahogy szerintem szinte mindenütt a megyében és az országban, városunkban is az árvácska a sláger, számos területre kerül ebből a virágból – nyilatkozta hírportálunknak Siklósi István polgármester. Mint elmondta, több évre visszamenőleg más évelő virágokat is ültetnek az esztendő ezen időszakában, amelyek gondozása kevesebb időt vesz igénybe, és a költségei is alacsonyabbak.

A településvezető kitért arra, hogy hamarosan megújul a Kossuth tér növényvilága. Egy gyulai szakember tervei alapján az OTP és a Berény Szálló előtti részeken új virágokat, új növényeket telepítenek. A munkálatok eredményeként jövő tavaszra még szebb lesz a városközpont. Siklósi István beszámolt arról a pénteki hírről, amely szerint 3,5 hektárnyi erdő telepítésére nyertek támogatást. A tölgyeket a település boldisháti részen ültetik el. Ott már található egy 14,5 hektáros erdő, a támogatásnak köszönhetően pedig két, ahhoz képest kisebb területen lesz telepítés. Utcafásításban ugyancsak gondolkodnak: a Petőfi utcán szeretnének új fákat ültetni, mert a gimnázium és az általános iskola oldalán elég sok fa állapota leromlott. Így szükségessé vált a cseréje.

Köröstarcsán is több helyen virágosítanak, virágosítottak ezekben a hetekben – tudtuk meg Lipcsei Zoltán polgármestertől. A városháza felújítása jelenleg is zajlik, illetve a végéhez közeledik, a patinás épület közelében található területeken is zajlanak ilyen munkálatok. A községben az árvácska mellett levendula is kerül a közterületekre, például a református templom, illetve a parókia előtt is virágosítottak az illatos növény segítségével. Emellett a közelmúltban Lipcsei Zoltán vezetésével huszonöt fát ültettek el a Köröstarcsán az elmúlt időszakban világra jött újszülöttek és a házasságot kötött párok tiszteletére.