Szilveszter napján fokozottan figyeljünk házi kedvenceinkre!

Közeleg az év utolsó napja. Mint minden évben, valószínűleg az idei szilveszter sem múlhat el tűzijáték és egyéb effektusokat okozó látványosság nélkül. Azonban ezeknek a szórakoztató pirotechnikai eszközöknek négylábú kedvenceink nem igazán örülnek. Következzen néhány egyszerű jó tanács arra vonatkozóan, hogyan óvhatjuk meg kutyáinkat a fény és hanghatás okozta megrázkódtatástól.

A legtöbb helyen igazi családtagként kezelik a kutyusokat, hiszen rengeteg örömteli pillanatot tudnak okozni csupán a puszta jelenlétükkel. A Kutyajólét – Gyomaendrőd Kutyáiért Állatvédő Egyesület (GYKÁE) arra hívja fel a figyelmet, hogy szilveszter napján fokozottan kell figyelni kedvenceinkre. Ilyenkor ugyanis a hangos durrogásoktól nyugtalanná válhatnak, megriadhatnak.

– Ha van lehetőségünk engedjük be a kutyát a lakásba vagy garázsba, ami zárható. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor mindenképpen ellenőrizzük, hogy a kaput kulcsra zártuk-e, hiszen a legnagyobb probléma, hogy a riadt állatok kiszöknek, elmenekülnek otthonról. Ilyenkor hatalmas távolságokat képesek megtenni, nem lehetetlen, hogy akár egy másik településig is elmenekülnek félelmükben. Jó példa erre annak kutyának az esete, akit az év közepe táján Ecsegfalván már kölykeivel fogtak be, így került a gyomaendrődi gyepmesteri telepre, ahol chipolvasóval ellenőrizték ugyan, de az eszköz valamiért nem jelzett. Majd mikor egy állatorvos is megnézte, kiderült, az eb Törökszentmiklósról származik. Gazdái, akik mindent tűvé tettek érte, az értesítés után azonnal hazavitték – tudtuk meg Lapatinszki Edittől, a Kutyajólét – GYKÁE elnökétől. Hozzátette, arra felkészülve, hogy netán mégis megtalálja kedvencünk a kiutat, érdemes beszerezni a boltokban 100 forint alatt kapható kulcstartót, amire ráírhatjuk az elérhetőségünket, és azt a kutyusok nyakörvére tűzhetjük. Így ha még el is szökött otthonról, ha valaki megtalálja, könnyebben segítségünkre lehet, hogy kedvencünk hazakerüljön.

Dr. Rácz Beáta állatorvos akár nyugtató hatású táplálékkiegészítők alkalmazását is javasolja, ha négylábúink rosszul viselnék a szilveszteri hang és fényhatásokat.

– Lehetőség van állatorvosoknál különböző, akár növényi alapanyagú nyugtatókat, illetve pasztákat beszerezni. Ilyen szerek többségét a neves éjféli esemény előtt félórával, órával érdemes beadni és nagyjából két-három órás hatásúak. Azonban fontos, hogy a nyugtató, altató hatására a kutyák testhőmérséklete lecsökkenhet, tehát mindenképpen meleg helyen kell ezeket az állatokat tartani – tudtuk meg az állatorvostól. Hangsúlyozta, vannak olyan készítmények, amelyek elbódítják ugyan a kutyát, de az állat ugyanúgy hallja a hangokat, csak nem képes rá reagálni. Továbbá az is fontos, hogy kizárólag állatgyógyászati terméket adjunk kedvenceinknek, emberi nyugtatók csak nagyobb problémát okoznának.

Tanácsként hozzátette, a chippel rendelkező kutyák gazdáinak érdemes ellenőriztetni az adatokat, mert sok esetben nem volt megadva telefonos elérhetőség, vagy rossz volt a feltüntetett telefonszám, ami nagyban megnehezítheti, hogy kedvencünk mihamarabb újra otthon lehessen.