Szilvalekvárt főztek Békésen

Hagyományos szilvalekvárfőzési bemutatót rendezett a napokban a Békési Kisgazdakör Hégely László, a város díszpolgára kezdeményezésére, Egeresi Ferencné és Kittlinger Józsefné szakirányítása mellett.

Az eseménybe bekapcsolódott a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola Együd Imre vezette csapata is, s a kisgazdakör programját a Teleky úti és a Baky utcai óvodások is meglátogatták, továbbá az említett szakképző iskola 15 tagú csoportjának tagjai is.