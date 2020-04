Szigorúbb, de normál mederben dolgoznak Gyulahúsnál

A Gyulahús Kft. működését az elmúlt esztendőkben is szigorú higiénés szabályok jellemezték, amelyeket a kialakult helyzet miatt még tovább szigorítottak a közelmúltban. A termelés ugyanakkor a normál mederben folyik.

Élelmiszergyártóként mindig is fokozott figyelmet fordítottunk a személyi higiénés előírásokra. A kialakult járványügyi helyzet ­következtében az érvényben lévő előírásainkon még ­tovább szigorítottunk – ­nyilatkozta hírportálunknak Daka Zsolt. Az önkormányzati ­tulajdonú Gyulahús Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, dolgozóik számára külön képzést tartottak a koronavírus kapcsán, amelynek során felhívták a figyelmet az amúgy is magas színvonalú higiénés szabályok betartására.

Daka Zsolt hangsúlyozta, kiemelten figyelnek munkatársaik egészségi állapotára, testhőmérsékletüket például a társaság területére történő belépéskor infrás hőmérővel mérik.

– Ez idáig nem tapasztaltunk koronavírus-megbetegedésre utaló jeleket kollégáink körében, munkafolyamataink a normál mederben zajlanak. A piaci és az egyéb körülmények sem indokolják, hogy a megszokott munkabeosztást átalakítsuk. A szellemi munkát végző kollégáink esetében, amennyiben feladatkörük lehetővé teszi, bevezettük a home office munkavégzést – fogalmazott. – Természetesen ez a termelési tevékenységnél nem megoldható, de, ahogy említettem, munkatársaink egészségi állapotára fokozottan ügyelünk.

A külsős cégek, a partnerek számára is változtattak az előírásokon. Azoknak a kamion- és teherautó-sofőröknek, akiknek elengedhetetlen a belépésük a telephelyeik területére, szigorú szabályoknak kell megfelelniük. A járművezetők hőmérsékletét ugyancsak megmérik az említett infrás hőmérővel, emellett nyilatkozatot is kell tenniük, hogy a megelőző tizennégy napon nem voltak olyan helyen, ahol a járvány gócpontja alakult ki. A sofőrök kézfertőtlenítésére fokozott figyelmet fordítanak, valamint nem léphetnek be a termelési területre, mozgásterüket korlátozták.

Daka Zsolt kérdésünkre megerősítette, a termelés ­zavartalan.

– A sokat emlegetett pánikfelvásárlás a Gyulahús termékei esetében is éreztette a hatását, az értékesítési forgalmunk emelkedett március folyamán – ecsetelte. Egy-másfél hete ugyanakkor nagyjából minden visszaállt a megszokott kerékvágásba.

Kifejtette, nehezen tervezhető és nehezen jósolható, hogy mi történik majd a következő hónapokban.

– Továbbra is valljuk azt az elvet, hogy minőségi termékeket készítünk a vevőink számára, és bízunk abban, hogy termékeink iránt továbbra is megmarad a kereslet – fogalmazott.