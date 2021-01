Szigorú szabályok mentén folyik a vizsgáztatás

A Békéscsabai Tankerületi Központnál elmondták, a megyeszékhelyen intézményeik közül két iskolában írhatják meg a 8. évfolyamos diákok a felvételit. A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban 56, míg az Andrássy Gyula gimnázium és kollégiumban 279 tanuló jelentkezett a vizsgára.

Az intézmények valamennyi járványügyi szabály betartására kiemelt figyelmet fordítanak, ehhez pedig minden védőeszköz, tisztító- és fertőtlenítőszer, valamint egyéb higiéniai termék rendelkezésre áll.

Kiemelték,

a maszk viselése a felvételizőknek az írásbeli közben nem kötelező, de ajánlott, azonban a tantermen kívül kell hordani. Szülő, vagy kísérő nem léphet be az intézménybe és továbbra is kötelező lesz a testhőmérséklet-mérés. Egy teremben legfeljebb tízen vizsgázhatnak, a pedagógusok részére a tankerület kesztyűt is biztosít.

Elárulták, fenntartásukban egy olyan intézmény van – a Belvárosi gimnázium –, ahol kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredményeket veszik figyelembe, a Bartók művészeti szakgimnázium pedig az általános iskolai eredményeken kívül a művészeti képességeket, készségeket is szem előtt tartja.

Mucsi Balázs elmondta, a Békéscsabai Szakképzési Centrum valamelyik tagiskolájába jelentkező diákok írásbeli felvételije egy helyen, a Széchényi technikumban lesz, 137-en tesznek vizsgát holnap.

– tájékoztatta hírportálunkat a BSZC főigazgatója. Elárulta, ami a technikai személyzetet illeti, a gördülékenység érdekében külön erőket mozgósítanak, de a választott helyszín ideális és biztonságos, hiszen a Széchenyi iskolába a járvány sújtotta hétköznapokon csak konzultációra érkezik néhány diák.

Orosházán a Székács József Evangélikus Általános Iskola és Gimnáziumba való jelentkezéshez és felvételhez nem szükséges felvételi vizsgát írni, elegendőek az általános iskolából hozott tanulmányi eredmények, ezekből számítják a felvételi pontokat.

– Vannak olyan nyolcadikos diákjaink, akik más iskolában szeretnének továbbtanulni, ők adtak be jelentkezést központi írásbeli felvételi vizsgára. Az orosházi Táncsicsból már meg is kaptuk ezeknek a diákoknak a terembeosztását, a névre szóló behívókon szerepel az is, hogy melyik kapun keresztül léphetnek be az épületbe. Továbbá tájékoztattak bennünket a vizsga idején érvényes járványügyi protokollról is. Örülünk, hogy a felvételi vizsgát szervező intézmény ilyen gondosan készül a diákjaink fogadására