Szigorú biztonsági előírások mellett érettségiznek a diákok

Különleges biztonsági intézkedések mellett kezdődnek meg az idei érettségi vizsgák hétfőn Békés megyében is. Az intézmények felkészültek, a diákok bíznak abban, jól sikerül számukra a megmérettetés az extrém helyzetben.

A Gyulai Tankerületi Központ gimnáziumai is felkészültek arra, hogy a koronavírus miatti járványhelyzetben a maximális biztonságot nyújtsák az érettségin részt vevő diákoknak és pedagógusoknak – nyilatkozta lapunknak Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató.

Megtörtént az épületek teljes körű, alapos takarítása, és az érettségi ideje alatt is rendszeres lesz a fertőtlenítés, különös tekintettel a vizsgatermek, mosdók tisztaságára.

A kormány pedig minden szükséges eszközt – így többek között megfelelő mennyiségben kesztyűt, szájmaszkot, kézfertőtlenítőt – biztosított.

Működött a digitális oktatás

Szokolyai Kristóf, a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium diákja elmondta, úgy érzi, sikerült felkészülnie.

– A digitális oktatás jól működött. A legnehezebb a személyes kontaktus hiánya volt a tanárokkal – húzta alá.

– A járványhelyzet miatt bonyolultabb helyzetben kell nekivágnunk az érettségiknek, de bízom abban, hogy minden rendben lesz.

Az ugyancsak az Erkel gimnáziumba járó Bozó Zsuzsanna kiemelte, az összes tananyag szinte egészét át tudták venni, viszont ismétlésre kevesebb idő maradt.

– A tanárok Discordon elérhetőek voltak, kérdéseinkkel bátran fordulhattunk hozzájuk, ha megakadtunk.

A szülők most duplán is izgulnak gyermekeikért, különösen igaz ez Csikósné Mácsok Erzsébetre, hiszen ikergyermekei érettségiznek a fürdővárosi gimiben: – A tanárok segítségével a gyerekek alkalmazkodtak az új rendszerhez – ecsetelte lapunknak. – Bízunk abban, hogy az eredmény nem marad el. Elbeszélgettem gyermekeimmel a vírusról. Megnyugtattam őket, hogy Magyarországon az óvintézkedések időben történtek, a járványt kordában tartották. Kellő elővigyázatossággal biztonságban érezhetik magukat.

Lesz elegendő szájmaszk

Zámori Ida, az Erkel gimnázium igazgatója elmondta, fenntartójuk, a Gyulai Tankerületi Központ maximálisan biztosítja az előírások teljesítéshez szükséges hátteret. Az iskolaépület, a tantermek, folyosók, mosdók fertőtlenítése megtörtént.

– A padokat a tantermekben a vizsgához úgy helyezzük el, hogy a vizsgázók és a felügyeletet biztosítók is legalább 2-2 méter távolságban legyenek egymástól minden irányban – tette hozzá. – A diákok részére megfelelő mennyiségű orr-szájmaszkot biztosítunk, a felügyelők ezeken kívül kesztyűt is kapnak. Gondoskodunk a kézfertőtlenítő szerről is. A mosdókat és a folyosókat a vizsga ideje alatt óránként fertőtlenítik. Felügyelettel biztosítjuk, hogy a vizsgahelyiség elhagyása esetén személyes kontaktus ne jöhessen létre. Védőnő és szociális munkás is az épületben tartózkodik majd. A délelőtti és délutáni vizsga között is lesz fertőtlenítés.

Az iskola megközelítését két irányból biztosítják, a kijelölt tantermek elérését kordonszalaggal irányítják. A vizsgák kezdéséhez a rendőrség segítségét is kérték, hogy a védőtávolságot betartsák. A vizsgázók a helyüket egyenként foglalják el a megkapott behívó­levél információi alapján.

A tantestület azon tagjai kimaradtak a vizsgafelügyelői beosztásból, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek, vagy betöltötték a hatvanadik életévüket, netán idős szülővel élnek együtt. Diákok, tanárok számára egyaránt kizáró ok a láz és hozzá társuló felső légúti hurut, illetve száraz köhögés.

Volt, aki kért kollégiumot

A többi iskolában is szinte teljesen hasonló intézkedések mellett kezdődik az érettségi. Somogyiné Ambrus Erika, a szeghalmi Péter András Gimnázium intézményvezetője kifejtette, mindent megtesznek, hogy a lehető legnagyobb biztonságban, nyugalomban írhassák meg az érettségijüket a diákok. A vizsgák előtt, alatt, után a tantermeket, a mosdókat, a nyílászárókat, a folyosókat, a lépcsőházat minden órában a takarítószemélyzet fertőtleníteni fogja. Az illemhelyiségeket és nyílászáróit minden használat után fertőtlenítik.

A sarkadi Ady Endre-Bay Zoltán Gimnázium intézményvezetője, Sárközi Anna kiemelte, mivel intézményük rendelkezik kollégiummal, megkérdezték diákjaikat, hogy kérnek-e szállást és étkezést az érettségi vizsgák alatt.

– Mivel pozitív válasz érkezett, megszerveztük a felügyeletüket, illetve a közétkeztetési intézménnyel az étkeztetésüket. Természetesen a kollégiumra is ugyanazok a fertőtlenítési szabályok érvényesek. Egy szobában csak egy tanulót helyezünk el, számukra is biztosítjuk a kézfertőtlenítő szer használatát.

Testnevelésből szóbeliznek

A Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézményekben 859-en érettségiznek a mostani időszakban – ismertették a tankerületi központnál. Közülük

54-en vizsgáznak testnevelésből, akik szóbeliznek, nem írásbeliznek. Az érettségivel érintett intézmények a kormányrendelet maradéktalan betartásával járnak el.

– A Békéscsabai Szakképzési Centrumban több mint 800 végzős érettségizik, a Nemes Tihamér középiskolában pedig több mint félezren tesznek emelt szintű vizsgát, köztük BSZC-sek és további megyei diákok – ismertette Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója. Szinte mindenből csak írásbeli vizsgát tartanak, maroknyi a szóbelik száma. Elvárás, hogy tíznél több tanuló ne legyen egy teremben, aminek maradéktalanul eleget tesznek. Így több pedagógus felügyeli a rendet.

Mucsi Balázs kiemelte, a kormányhivatalnak köszönhetően minden érettségizőnek, valamint minden felügyelő pedagógusnak biztosítanak szájmaszkot és kesztyűt, illetve ajánlják is a védőfelszerelések használatát.

Védőfelszerelést vettek

Köveskúti Péter, a csabai evangélikus gimnázium igazgatója elmondta, az iskola részéről az előkészületek a szabályoknak megfelelően megtörténtek, a héten már takarították, fertőtlenítették az épületet. Mivel sok osztályteremmel rendelkeznek, így nem okoz problémát számukra, hogy kis létszámú csoportokban érettségizzenek a végzősök, hiszen a korábbi években is legfeljebb 10 fő volt egy légtérben.

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium igazgatóhelyettese, Mészáros Tünde kiemelte, mivel egy teremben eddig is hat-nyolc diák vizsgázott, ezért a megszokott létszámon nem kell változtatniuk. Maszkokból és kesztyűkből bevásároltak, azokat minden fiatal és tanár számára biztosítják, s természetesen az előzetes óvintézkedéseket is megvalósították.