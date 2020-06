Szervezik az októberi Csabai Kolbászfesztivált

Idén október 22-25. között tervezik megrendezni a 24. Csabai Kolbászfesztivált a CsabaParkban.

A tervek szerint idén október 22–25. között rendezik meg az immáron 24. Csabai Kolbászfesztivált a CsabaParkban. Hégely Sándor fesztiváligazgató mondta ezt el a Csabai Kolbászklub tisztújító közgyűlésén, ahol újra elnökké választották. Hégely Sándor kitért arra, az aktuális jogszabályok betartásával bonyolítják majd le az eseményt. Lehet, hogy a korábbiaknál családiasabb lesz a rendezvény, ugyanis az új helyszínt be kell lakni, a szervezésre is kevesebb idő maradt, és nem tudni azt sem, hogy miként és mennyi vendéget fogadhatnak.

A közgyűlésen megválasztották a klub vezetőségét is. Az ügyvezető elnök ismét Korim Valéria lett, az elnökség tagjai: Lugosi Gyula, Prohászka Béla, dr. Borka Sándor, Méhes Miklós, Gaál Csaba, Bondár Árpád és Horváth Sándor. Hégely Sándor kiemelte, a klubélet fókuszában a kolbászkészítés marad. Ugyanakkor tervezik egy olyan műhely kialakítását, ahol a hagyományos alapanyagok, fűszerek felhasználásával, de a legmodernebb eszközök segítségével avathatnák be az érdeklődő felnőtteket és fiatalokat a kolbász-előállítás rejtelmeibe. Ezáltal a termék minőségét is stabilizálni, javítani lehet.

A gasztronómia másik fontos elme, hogy hagyományos, ikonikus csabai ételeket készítenek rendszeresen a klubban a tagok receptjeinek felhasználásával. Ezzel is megőrzik az utókornak az igazán erre a térségre jellemző ételeket, és előhoznak már-már feledésbe merült finomságokat.

Korim Valéria szólt arról, hogy a járvány miatti iskolaszünet következtében a diákok kolbászgyúrása a nyári táborok időszakára tolódott. Három csabai lovas iskolával is megegyeztek, hogy folyamatosan fogadják a táborozó gyermekeket a klubban. A fiúk sütni való kolbászt készítenek a klubtagok irányításával, a lányok pedig szilvalekváros papucsot. Ezeket megsütik, és el is fogyasztják a helyszínen.