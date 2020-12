Szennyvízkezelőt fejlesztenek Békésszentandráson

Mintegy 1,6 milliárd forintból bővítik és korszerűsítik a békésszentandrási szennyvízkezelőt, amelynek munkálatai 2021 nyarán kezdődhetnek el. Sinka Imre polgármester elmondta, a fejlesztés már időszerű, hiszen a kezelő néhány éve 150 százalékon működik­.

Novemberben aláírták a kivitelezői szerződést, így hosszú évekig tartó várakozás után 2021 nyarán végre elindulhat a szennyvízkezelő-fejlesztési beruházás Békésszentandráson – adta hírül lapunknak Sinka Imre polgármester. Beszámolójából kiderült, településük szennyvízfeldolgozásával kapcsolatban alapvetően az okozta a problémát, hogy 2012 környékére elérte, sőt túl is lépte kapacitását szennyvíztelepük. Hiszen akkor létesült térségükben egy új ipar, amit már nehézkesen bírt el az addig is majdnem száz százalékon működő rendszer. Ezen túl régóta készülődnek már a mindenkori önkormányzatok a helyi ivóvíz-, illetve szennyvízhálózat üdülőterületük irányába való fejlesztésére is. Örömükre most a fent említett probléma megoldódik, és a beruházás 2023. december 31-re várható végeztével lehetőségük nyílik az üdülők felé történő terjeszkedésre.

A túlterhelésre visszatérve elmondta, 2016–2017-re ráadásul már kapacitásának 150 százalékát is elérte a békésszentandrási szennyvízkezelő, így minél hamarabb megoldást kellett találniuk a problémára. Ezért az akkori önkormányzattal belevágtak a fejlesztés terveztetésébe, majd az engedélyek beszerzésébe, hogy felkerülhessenek – másik két megyei településsel: Dévaványával és Mezőberénnyel együtt – az állami pályázati listára. A beruházáshoz szükséges 1,6 milliárd forintos európai uniós támogatást végül 2019-ben nyerték el. A projektet a fejlesztési programiroda koordinálja, melyben néhány hete jutottak el odáig, hogy aláírhassák a kivitelezési szerződést a Magyar Vakond Kft.-vel. Folytatta, a több mint két évig tartó munkálatok befejeztével pedig lehetőségük nyílik további uniós pályázatok felé nyitni, megcélozva ezzel az üdülőterületek szennyvízellátásának kiépítését.

Sinka Imre a részletekről elárulta, a beruházásnak köszönhetően a szennyvízkezelő területe duplájára bővül, és a rajta álló kisebb épület helyett egy jóval nagyobb légterűt kap, mellékhelyiségekkel kiegészülve. Ezen túl megváltozik, korszerűbbé válik a kezelő technológiája is. Például eddig a különböző rendszereken keresztül a holtágba vezették a tisztított szennyvizet, ami a jövőben az élő Körösbe megy majd. A munkálatok tehát a felszín alatt és felett is folynak majd. A terheltségi szint így 50-70 százalékra csökken, ami a jövőben újabb fejlesztési lehetőségeket nyit meg számukra, akár további iparágak telepítésére is, ami eddig a szennyvízprobléma miatt nem történhetett meg.

A polgármester végül elmondta, a beruházás száz százalékig állami támogatásból valósul meg, amivel nemcsak korábbi problémáik szűnnek meg, hanem gazdasági, illetve turisztikai szempontból is erősebbé válhatnak általa. Hozzátette, a lakosság egyébként semmit nem érzékelt a szennyvízkezelőjük túlterheltségéből, és a beruházás munkálataiból sem fognak, hiszen azok több mint egy kilométerre zajlanak majd a lakott területektől.