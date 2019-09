Szebegyinszki Georginát választották az Agrárvilág Szépének

A Magyarországon első alkalommal megrendezett Agrárvilág Szépe verseny gálaestjén a zsűri egyértelmű döntése alapján a Dombiratoson gazdálkodó Szebegyinszki Georginát választották meg királynőnek. A közönségdíj nyertese a békéscsabai, pulykákkal foglalkozó Györgyi Emese lett.

A több szakaszból álló megmérettetések után hat lány jutott a szombat esti, siófoki döntőbe az Agrárvilág Szépe versenyen, köztük Szebegyinszki Georgina és Györgyi Emese. Mátrai Zoltán főszervező kiemelte, az Agrotrend-csoport kiírására olyan hölgyek jelentkeztek, akiknek a tevékenysége az agráriumhoz köthető. Nemcsak kötődésük van a mezőgazdasághoz, hanem fontosnak is tartják az agrárium értékeit.

Az Agrárvilág Szépe verseny idén június 20-án kezdődött, és a szépségipar szereplőiből összeállított szakmai zsűri néhány napos elbírálás után határozott a döntőbe jutottak személyéről. Mégpedig az erre a célra kialakított online felületen közzétett fotók, videók és a lányok bemutatkozásai alapján. Júliusban professzionális portfóliót készítettek a lányokról fotók és videók formájában, amelyeket az esemény Facebook-oldalára feltöltöttek. Augusztus elsején megkezdődött a közönségszavazás, melynek győztese a legtöbb voksot begyűjtő Györgyi Emese lett.

A szombati döntőben a hölgyeket estélyi ruhában, valamint alkalmi viseletben csodálhatta meg az agrárvilág közönsége, akiket lenyűgözött a versenyzők bemutatkozása. Meséltek a lányok mezőgazdasági tevékenységükről, az ehhez szorosan kapcsolódó életükről, és szót ejtettek jövőképükről is.

Szebegyinszki Georgina Dombiratoson gazdálkodik, közel ezer hektáron termesztenek takarmány- és ipari olajnövényeket.

– 2012 után vettem át a családtól a gazdaság irányítását– mesélte Georgina. – Eleinte nagyon nehéz volt megbirkózni ezzel, illetve a férfiak uralta társadalomban teret nyerni, beilleszkedni. A jövőben az a célom a gazdaságunkban, hogy olyan innovatív megoldásokat és újításokat vezessek be, melyek a többi gazdaságnál is példaként vihetők tovább.

Kiemelte, a versenyre azért nevezett be, hogy próbálja népszerűsíteni, társadalmilag elfogadtatni, hogy a nők ugyanolyan szerepet tölthetnek be a mezőgazdaságban, mint a férfiak, és életvitelszerűen, boldogan tudják ezt is csinálni.

A királynő kiemelte, a döntőben a bemutatott fotók, videók, bemutatkozások után kérdeztek is tőlük a zsűritagok. Ginától például azt is, miként tudta elfogadtatni magát a sok férfi között.

– Erre most is azt tudom mondani, mint a versenyen – hangsúlyozta. – Eleinte kihívás, felelősség volt a birtok irányítása. Az itt dolgozók családjainak a megélhetését is biztosítanom kellett. Nagyon sok tanulás után szakmailag is elfogadtak a szűkebb és a tágabb környezetemben, mert látták az eredményeinket.

Nem csalódott a pulykaágazatban

Györgyi Emese elmondta, rengeteg élménnyel gazdagodott a verseny során. A legfontosabb talán az volt, hogy nagyon jó hangulatban teltek a napjaik, remek csapat alakult ki.

Emese kitért arra, hogy állattenyésztéssel, szárnyasokkal foglalkozik, pulykákat telepít a keltetőjükből az előnevelőkbe az ország szinte minden pontjára, így nagyon sokat utazik.

– Panelben nőttem fel, ,,telepi gyerek” vagyok, 13-14 éves koromban költöztünk magánházba, de a természetet addig is megkedveltették velem a szüleim – hangsúlyozta. – Szabadon választhattam szakmát, hivatást, és az agráriumot, az állattenyésztést találtam meg magamnak. A versenyre ezért jelentkeztem, hogy a hozzám hasonló gyermekeknek példát mutassak.

A zsűritől megkapta azt a kérdést is, hogy miért éppen a pulykaágazatot választotta. Emese azt válaszolta, úgy látta, hogy ez egy gyorsan fejlődő ágazat megfelelő piaccal, és nem is csalódott az elvárásaiban.

Szebegyinszki Georgina beszélt arról is, hogy ez nem egy klasszikus szépségverseny volt, a szakmaiság nagyon sokat nyomott a latban. Példát szeretne mutatni abban, hogy a nőiességet megélve, dekoratívan, jó kommunikációs készséggel sikerek érhetők el az agráriumban.