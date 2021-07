Száznegyvenöt millió forintból újult meg a békési kulturális központ

Közel 145 millió forintból újultak meg a békési Kecskeméti Gábor Kulturális Központ belső terei a közelmúltban. A fejlesztés egyik legfőbb célja az volt, hogy még inspirálóbb, még többek számára lehetőséget biztosító közösségi részeket hozzanak létre az intézményben.

– Bízunk abban, hogy a megújult közösségi terek valamennyi érdeklődő békési számára kellemes élményt fognak nyújtani – vezette be a csütörtökön délelőtt megtartott bejárással egybekötött sajtótájékoztatót Kálmán Tibor. Békés polgármestere elmondta, a beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) úgynevezett CLLD részének keretében valósult meg.

– A projekt eredményeként több infrastrukturális fejlesztés készülhetett el a városban, olyan beruházások és programok jöttek létre, amelyek segítik a közösségeket és településünket is. Számos civil szervezet szervezhetett programokat. A kulcsprojekt a kulturális központ belső megújulása volt, ahol az aula, az előtér, a korábbi büfé és több helyiség is új arculatot kapott, a háttértechnikát pedig ugyancsak tovább korszerűsítették. Kálmán Tibor szólt arról, hogy reményeik szerint a következő időszakban számos program várja majd a látogatókat, közelednek egyebek mellett a Madzagfalvi Napok és a Békés-tarhosi Zenei Napok is.

A bejáráson Dr. Pappné Darida Andrea, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója mutatta be a fejlesztést a megjelent önkormányzati képviselőknek, illetve a sajtó képviselőinek.

Mint elmondta, a projekten kívül a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával megújultak a mosdók, a mellékhelyiségek az épületben.

Teljesen új, korszerű információs pultot alakítottak ki, ami mellett a jelenleg engedélyeztetés alatt álló, várhatóan augusztus végén megnyitó Kultúr Kávéház várja majd a látogatókat.

Ez utóbbihoz csatlakozik egy belső, ízlésesen létrehozott terasz is, ahol például egy-egy esemény szünetében, előtte vagy utána kávézhatnak, beszélgethetnek a jelenlévők. A kávézóban a közvetlenül szomszédos Reményhír iskolába járó gyerekek is vásárolhatnak majd szendvicset, reggelit, tízórait.

A beruházás során létrehoztak egy többcélú rendezvény- vagy konferenciatermet is.

A klimatizált, korszerű helyiségben sokféle programot meg lehet majd szervezni, augusztus 13-án például egy esküvőnek ad majd otthont, de képzések, civil szervezetek találkozói, közgyűlései számára egyaránt ideális helyszínül fog szolgálni. A terem mögött egy tárolóhelyiség található. Ott most azt a 90 széket tárolják, amit szintén a projektben szereztek be, de a programnak köszönhetően más eszközökkel is gyarapodott a kulturális központ.

Egyébként egy másik tárolóhelyiséget ugyancsak létrehoztak. A korábbi recepció helyén kapott helyet a modern, a kor igényeinek megfelelően zárható ruhatár. Ugyancsak megújult az aula, illetve a kiállítótér is.

A Madzagfalvi Napokon például békési értékeiből láthatnak majd tárlatot a látogatók a megszépült épületrészen.