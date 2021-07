Száznál is több gyermek tanul román táncokat Méhkeréken

Több mint száz gyermekkel foglalkoznak abban a komoly hagyományokra visszatekintő néptánctáborban, amelynek ezen a héten a méhkeréki művelődési ház ad otthont, illetve ami szombaton gálával zárul a helyi piactéren. A fiatalokat – akik között vannak évek óta visszatérők – a méhkeréki mellett moldvai és eleki román táncokkal ismertetik meg.

– Természetesen méhkeréki, emellett moldvai, illetve Patyi Zoltán zenész-táncos-koreográfusnak köszönhetően eleki román táncokkal ismerkednek meg a gyerekek, továbbá édesapám révén román énekekkel is – ismertette ifjabb Papp László, a tábor, valamint a Nyisztor György Hagyományőrző Együttes vezetője. Hozzátette, naponta több órát táncolnak a fiatalok, délelőtt és délután egyaránt, így készülnek a szombat esti gálára.

Mivel a tánc igencsak kimerítő, a gyerekeknek kikapcsolódásként más programokat is szerveznek, például ügyességi játékokat. De a palettán szerepelt az is, hogy kedd este egy vetítéssel egybekötött előadásnak adott otthont a művelődési ház. Ott azok beszéltek élményeikről, akik egykor a méhkeréki néptánccsoporttal szerepeltek az 1988-as és az 1993-as Ki mit tud?-on: előbbinél a középdöntőig jutottak, utóbbi során pedig a második helyen végeztek. De azok is meséltek, akik tevékeny szerepet vállaltak az 1947-ben életre hívott néptáncegyüttes alapításában.

Ifjabb Papp László a szombat esti gála kapcsán elmondta: a táborozó gyerekek mellett azok is színpadra állnak, akik korábban szerepeltek a néptáncegyüttesben, valamint egy nyíregyházi és egy aradi vendégegyüttes szintén színesíti a rendezvényt. Hangsúlyozta, a méhkeréki táncok nem merültek feledésbe, egyre többet tudnak mutatni magukból. Most, a járvány lecsengésének köszönhetően is több fellépése van a Nyisztor György Hagyományőrző Együttesnek, a jövőben szerepelnek például Eleken, valamint augusztus közepén Kolozsváron.

Immár a méhkeréki néptánc- tábor visszatérő vendégének mondható az ötödikes Nagy Jázmin és a hetedikes Szántó Attila, akik bár gyulaiak, méhkeréki gyökerekkel rendelkeznek. A fiatalok rendszeresen járnak néptáncoktatásra. Hangsúlyozták, hogy remekül érzik magukat a táborban, hiszen barátaikkal lehetnek együtt és szórakozhatnak közösen. Újdonságokat tanulnak, és bár akadnak ismerős lépések is, az egyáltalán nem jelent problémát, mivel a gyakorlás nem árt.

– A néptánctábornak is köszönhető, hogy a méhkeréki táncok nem merültek feledésbe

– hangsúlyozta Tát Margit polgármester.

Elmondta, a tábor évtizedes tradíciókkal bír, és azt rendszeresen az Uborkafesztivált megelőző héten szervezik. A résztvevők száma az elmúlt három-négy esztendőben dinamikusan, robbanásszerűen emelkedett. Tavaly például úgy tervezték, hogy ötvenen lesznek, ehhez képest nyolcvanan voltak, idén úgy gondolták, hogy nyolcvanan jelentkeznek, viszont több mint százan vesznek részt a táborban.

Hozzátette, 700 ezer forintos állami támogatást kaptak a tábor szervezésére. Hogy minden fiatal számára biztosíthassák a teljes ellátást, a forrást a települési és a nemzetiségi önkormányzat kiegészítette.

A Méhkeréki Románok Egyesülete ugyancsak 400 ezer forinthoz jutott, ebből szervezik meg a gálát követő táncházat. Büszke arra, hogy egy ilyen színvonalas néptánctábornak adhat otthont Méhkerék. Sorolta, hogy a helyiek mellett érkeztek Gyuláról, Kötegyánból, Sarkadról, Sarkadkeresztúrról, Békéscsabáról, Budapestről és Szegedről is fiatalok, mindannyian méhkeréki gyökerekkel bírnak.