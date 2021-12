Százmilliók jutnak újabb fontos békési fejlesztésekre

Összesen 871 millió forintból megvalósuló fejlesztések kivitelezéséről szóló közbeszerzési eljárás megindításáról tárgyalt a napokban megtartott soron kívüli ülésén a békési képviselő-testület.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay tovább sértegeti a magyar embereket (videó)

Kálmán Tibor polgármester kérdésünkre elmondta, az önkormányzat 300 millió forintot nyert a rendelőintézet további fejlesztésére, illetve 571 millió forintos támogatást kapott a csapadékvíz-elvezető rendszer további korszerűsítésére.

– Hamarosan, egy újabb testületi ülés után kiírhatjuk a közbeszerzéseket, amelyek lebonyolítása után megkezdődhetnek a munkálatok – fogalmazott Kálmán Tibor.

A részletekkel kapcsolatban kifejtette, a rendelőintézetet tekintve megújul a védőnői épületrész és a betegvárók folyosóján is nyílászárókat cserélnek. Az ingatlanban modern hűtő és szellőztető rendszer kerül. Emellett álmennyezetet építenek ki, valamint korszerűsítik a világítási berendezéseket is. A beruházás részeként az elavult lift helyette újat építenek be.

– A rendelőintézet városunk egy kulcsintézményének számít, ahol rengetegen megfordulnak. A várhatóan hamarosan elkezdődő, 300 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően mind a hatékonyság, mind az energetika szempontjából ismét előbbre lép majd a gyógyászati központ – hangsúlyozta Kálmán Tibor.

A polgármester kitért arra, hogy a rendelő mellett döntöttek a négy településrészt érintő, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítését célzó 571 milliós projekt közbeszerzési eljárásának indításáról is. Ez a beruházás szintén komoly előrelépést jelent majd a biztonság területén. – A megvalósuló fejlesztések létrejöttében most is oroszlánrészt vállalt Dankó Béla országgyűlési képviselő – fogalmazott Kálmán Tibor polgármester a közösségi oldalán.