Százharminc milliárdos vasúti fejlesztés kezdődött

Ünnepélyes keretek között letették a Békéscsaba – Lőkösháza vasúti vonalszakasz kivitelezése és ETCS L2 kiépítése elnevezésű beruházás alapkövét kedden délután Kétegyházán. A több mint 130 milliárd forintos fejlesztés részeként a meglévő vasúti pálya korszerűsítése mellett közel 30 kilométeren új második vágányt is építenek, emelkedik a tengelyterhelés, a sebesség pedig a mostani, legfeljebb 100 kilométer/óráról 160 kilométer/órára nőhet.

A második vágány kiépítésével, a sebességemeléssel és számos egyéb korszerűsítéssel egy várva várt projekt kezdődik el a Békéscsaba és Lőkösháza közötti vasúti szakaszon – fogalmazott beszédében dr. Mosóczi László. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára elmondta, a szakasz része hazánk legjelentősebb árufuvarozási korridorának, folyosójának.

6000 milliárdos fejlesztés valósulhat meg

– A kormány 6000 milliárd forintot szán a közeljövőben a vasúti ágazat megújítására. Az összeg kétharmada a vasúti infrastruktúra korszerűsítésére, egyharmada a gördülő állomány minőségi cseréjére hasznosulhat – tette hozzá. – A beruházásokkal versenyképesebb, kényelmesebb gyorsabb és biztonságosabb lesz a hazai vasúti közlekedés. Mint mondta, a Békéscsaba-Lőkösháza összeköttetés fejlesztésével régen vár korszerűsítés valósul meg a Kelet-Mediterrán Európai Törzshálózati Korridoron. A meglévő vasúti pálya átépítése mellett közel 30 kilométeren új második vágányt is építenek, a most meginduló beruházással nem marad több egyvágányú szakasz a legfontosabb hazai vasúti folyosón. Ez a folyosó részben korábban is kétvágányú volt, de a trianoni békediktátum más vonalak mellett itt is a második vágány felszedésére kötelezte hazánkat.

A teherforgalmi igények színvonalasabb kiszolgálása a helyi és országos gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést is segíti. A szakasz az uniós elvárásoknak megfelelően a jelenlegi 210 helyett 225 kilonewtonos tengelyterhelésre, a mostani legfeljebb 100 helyett 160 kilométer/órás sebességre lesz alkalmas. A fejlesztés az állomási hálózatokat is érinti, így összesen mintegy 75 vágánykilométerre terjed ki. A pálya mellett korszerűsítik az állomási magas építményeket, utasforgalmi létesítményeket, a peronokat, lifteket, aluljárókat. Megújul a biztosító berendezés, a távközlés, a villamos-felsővezeték, több helyen zajvédő falakat, állomási P+R parkolókat létesítenek.

Az államtitkár elmondta, a több mint 130 milliárd forint értékű munkálatok pályafejlesztési elemeivel 2024 nyarára végez a kivitelező. A vonatbefolyásolási rendszer – ami a vonatok 160 kilométer/órás közlekedését teszi lehetővé – egy évre rá készül el. A jobb pálya állapotoknak és a második vágánynak köszönhetően rövidülnek az utazási idők, a távolsági és nemzetközi vonatközlekedésben is meghatározó jelentőségű vonalon mérséklődnek a baleseti kockázatok. A színvonalas közlekedési infrastruktúra munkahely-teremtő beruházások telepítésére ösztönözhet, és erősíti a magyar termékek világpiacra jutásának lehetőségét. A vasúti törzshálózati folyosó kapacitása megnövekszik, nem csak a térségben, de tágabb kitekintésben is javul a tőkevonzó képesség. A beruházás zöldítési törekvéseket is megvalósít, a károsanyag-kibocsátás, a zaj- és rezgésterhelés csökkentés hozzájárul a helyi életminőség javításához.

Dr. Mosóczi László szólt arra, hogy a kormány az elmúlt évtizedben több ütemben újította fel a Románia, az Erdély irányába tartó vasúti összeköttetést, a Szolnok-Szajol és a Mezőtúr-Gyoma-Békéscsaba szakaszon. Mint mondta, méltó módon állították helyre a jelentős csomópontnak számító békéscsabai vasútállomást.

– Az újabb fejlesztésekkel a folyamatos korszerűsítések utolsó hiányzó eleme kerülhet a helyére. Az évtized közepére Budapestről a román főváros érintésével egészen a tengeri kikötő Konstancáig, végig két vágányon haladhatnak majd a vonatok – húzta alá az államtitkár, aki hangsúlyozta: Magyarország viharos múlt századi történelme folytán a határ menti közlekedési fejlesztés minden esetben nemzetpolitikai célokat is szolgálnak. Az államtitkár számos fejlesztést említett ennek kapcsán.

Új dimenziókat nyit a fejlesztés

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő köszöntőjében úgy fogalmazott, aki vasútfejlesztésben gondolkodik, az nem csak személyszállításban, hanem teherszállításban is gondolkodik. Ennek kapcsán elmondta, a mezőgazdaságban, az iparban és a határ menti kapcsolatokban egyaránt sokat jelent a most elkezdődött fejlesztés. A nagyobb teherbírású vágányok, illetve az új vágány építése a személy- és teherszállításban egyaránt új dimenziókat nyit majd. Az országgyűlés képviselő úgy vélekedett, különösen ha a vonatok 160 kilométer/órás sebességgel járnak majd, a vasút igazi konkurenciája lehet a közúti közlekedésnek.

– Amellett, hogy megyei és országos hatáskörű fejlesztés kezdődhet el, a vonal mellett fekvő településeket is nagy mértékben érinti a korszerűsítés – folytatta a gondolatot. – Kétegyházán jó egy kilométeres távolságra egymástól kétszintű csomópont lesz, a vasút és a közút nem egy szintben fog találkozni. A fejlesztés során megvalósul mintegy kilométernyi hosszú útfelújítás, parkoló létesül, a vágányokat aluljárón keresztül lehet majd megközelíteni, és hasonló korszerűsítés történik majd Lőkösházán, illetve Szabadkígyóson a vasútállomás is megújul. Herczeg Tamás szólt arról, hogy a vasút az Európai Unióban mindössze az üvegházhatású gázok 0,1 százalékát bocsájtja ki. Külön kitért arra, hogy a vasúti közlekedés számít a legbiztonságosabb közlekedési módnak.

Stabilitás, újrakezdés, jövőbe vetett remény

Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott hangsúlyozta, egy-egy alapkő letétele a stabilitás, az újrakezdés, a jövőbe vetett remény szimbóluma is egyben.

– Az elmúlt kétszáz év, az itt élő emberek szorgalma, akarata és a nemzet, amiben gondolkodunk, a polgári kormány gondolkodása együttesen biztosítja a fejlesztés alapját – húzta alá.

Takács Árpád felidézte, hogy százkilencvenhat esztendővel ezelőtt, 1825-ben érdekes hírt olvashatott a magyar közönség, a Bécsben megjelenő Magyar Kurír hasábjain: „Valami Stephenson nevű anglius oly masinát fundált ki, mellyet füsttel és forró vízzel hajtanak. Higgye, aki akarja.„ Ez volt a gőzvontatású vasútról szóló – tapinthatóan tamáskodással átitatott – első hazai híradás. Ám az idő örökkön megállíthatatlan homokóráján alig pergett tova egy szűk emberöltő, amikor „a legnagyobb magyar” 1848. január 25-én az országos rendek elé terjesztette „Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül” című nagyszabású művét, amely az első komplex magyar közlekedésfejlesztési koncepció, és amelynek a gerincét már a vasúttal kapcsolatos elképzelések alkották.

Széchenyi István Javaslata szerint: „A közlekedési eszközök között a vaspálya legcélszerűbb arra, hogy a nemzeti kereskedelem tökéletesítésének alapjául tétessék s a kereskedés fővonalain helyt foglaljon, mert csak a vasút képes biztos, gyors, szakadatlan és olcsó összeköttetést szerezni s csak általa nyugszik a belkereskedés biztos és sebesebb kifejlődést ígérő alapokon.”

– Aki vasutat épít, a fenntartható jövőt építi, hiszen szükség van arra a fenntarthatóságra, amelyet kizárólag vasút tud biztosítani – folytatta a gondolatot a kormánymegbízott. – A beruházás jelentős infrastrukturális és nemzetegyesítési szerepet tölt be. Mint elmondta, a közlekedés, az utak, hidak vasutak, óvodák, iskolák újulnak meg Békés megyében is. A dualizmus kora óta nem zajlott olyan mértékű fejlesztés Magyarországon és Békés megyében, mint amilyen most történik.

Forgalmas szakasz, sok százezer utassal

Kupai Sándor, Máv Zrt. főigazgatója elmondta, a Budapest-Szolnok-Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal központi szerepet tölt be társaságuk életében, a szakaszon 2019-ben egymillió 700 ezren utaztak, míg 2020-ban egymillió 100 ezren.

– A további fejlesztések sok ember mindennapjaira, egész térség közlekedésre jelentős hatással lesznek – emelte ki. – A beruházás részeként két vágányú pálya épül Lőkösháza és Békéscsaba között, ezáltal megnő a vonalszakasz átbocsájtó képessége, megszűnnek a vonatok torlódásai a határt megelőző állomásokon, és nő Lőkösháza átbocsájtó képessége. A beruházással a Németországtól Románián és Bulgárián át Görögországig tartó árufuvarozási folyosó legszűkebb keresztmetszete szűnik meg, ami nemcsak kereskedelmi és gazdasági, hanem környezetvédelmi szempontból is kiemelt tényező. A MÁV az elmúlt években saját fejlesztésként felújította a térségben a vésztői állomás homlokzatát, a békéscsabai pályaudvaron pedig kormányablakot alakítottak ki. Tervezik a gyulai állomás teljes felújítását; Mezőtúron a közvilágítás korszerűsítését; Nagyszénáson pedig az állomás és környezete rendezését a Magyar Falu Program keretén belül.

Kikina Artúr, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. vasútfejlesztési igazgatója a beruházás részleteit ismertette. Az MTI kérdésére elmondta, a beruházás összköltségének maximum 85 százaléka jöhet uniós forrásból, a pontos arányt még most tárgyalják, minimum 15 százalékát hazai forrásból fedezik.

Előzmény: