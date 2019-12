Százakat mozgatott meg a jégkaland

A téli szezon legnagyobb, ingyenes jégkorcsolya-eseményét, az MVM Jégkalandot Békéscsabán is megrendezték vasárnap. Több százan regisztráltak és élvezték a mozgás pozitív energiáját. A korcsolyázáson túl kézműves-foglalkozásokon, karácsonyi arcfestésen, korcsolyaoktatáson is részt vehettek a látogatók. Az energia útját végigjárva, közösen gyújthatták meg a karácsonyi fényeket.

A Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) jóvoltából önfeledt jeges élményekben volt részük kicsiknek és nagyoknak egyaránt vasárnap a Békéscsabai Rendezvénypajtában. A korcsolyázáson túl az MVM Minilabor fizikai kísérleteit is testközelből élvezhették az érdeklődők.

Az MVM megbízásából készült reprezentatív kutatásból kiderült, hogy a magyarok több mint fele szereti a téli sportokat, ezen belül is a kedvenc téli mozgásformájuk a szánkózás, sportjuk pedig a korcsolyázás. Síelni minden tizedik, snowboardozni pedig 2,4 százalékuk szokott. A legtöbben gyermekkorukban vagy fiatalon, a szüleiktől, barátaiktól tanultak meg a jégen siklani, ezt a sportot a legtöbben a közösségi élmény jellege és jó hangulata miatt kedvelik.

A tél beköszöntével megnyitottak a jégpályák, elindult a korcsolyaszezon. Adamik Szandra, a Békéscsabai Rendezvénypajta munkatársa elmondta, nagyon várták már a korcsolyázás szerelmesei, a családok, hogy megnyissa kapuit a 600 négyzetméteres csabai korcsolyapálya, idén immáron negyedik alkalommal. A Csabai Farkasok, az ifjú jéghokisok is kiéheztek már a jeges edzésekre, meccsekre. A megemelt palánkkal rendelkező, megújult, íves pályán a jéghokicsapat utánpótláskorú játékosai elkezdték az edzéseket, mégpedig nyolcévesektől a 14 éves korúakig.

Szabó Bence, a Csabai Farkasok jégkorongozója, a békéscsabai belvárosi gimnázium 13 éves diákja az MVM Jégkalandon is részt vett vasárnap. Elmondta, három éve kezdte ezt a sportágat, mert intenzív mozgás, közösségi élmény. Az is lényeges, hogy szakképzett jégkorongedzők kezei alatt fejlődhetnek. Ahhoz pedig, hogy valaki a jéghokit elkezdje, először meg kell tanulnia korcsolyázni. Ezért is örült Bence annak, hogy az MVM is népszerűsíti jégkalandjával a korizást. Olyan barátai is regisztráltak az eseményre, akiknek eddig meg sem fordult a fejükben, hogy korcsolyát húzzanak.