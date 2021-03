Száz éve született a váradi primadonna

Száz esztendeje, 1921 márciusában született Papp Magda, Nagyvárad egykori szeretett primadonnája, dal- és operaénekese, művésztanára. A rendkívüli tehetségről, aki élete utolsó két évében a békéscsabai Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola magánénektanáraként vette szárnyai alá a fiatalokat, lánya, Banner Mária mesélt.

Ezt ne hagyja ki! Országos Mentőszolgálat: Hadházy Ákos fejezze be a rémhírkeltést!

– Nagyanyám elmondása szerint a kis Magda már a babakocsiban is énekelt – kezdte visszaemlékezését Banner Mária, akinek egyik legkorábbi és legkedvesebb gyermekkori élménye édesanyja gyönyörű éneke és az azt körülölelő zongora hangja. Óvodás kislányként sokszor a hangszer alatt rendezkedett be és amíg a babaszobában játszott, páratlan zenei élményeket szerzett: édesanyja szorgalmasan készült hangversenyeire idős korrepetitorával, Guttmann Miklóssal, aki zongorán kísérte dalait, áriáit.

Banner Mária elmondta,

Papp Magda zenei tehetsége nagyon korán megnyilvánult,

elemi iskolai és gimnáziumi tanulmányai után a kolozsvári konzervatóriumba került, ahol Mihályffy Irén magánénektanár vezette biztos kézzel a hírnév felé.

– Operaénekesi pályára készült, tehetsége ahhoz is elegendő lett volna, hogy világhírű legyen – árulta el a lánya, aki maga is a zene elkötelezettje, hosszú évtizedeken át zongoratanárként dolgozott Kolozsváron, majd Békéscsabán. Hozzátette, édesanyja fiatalon, 16 évesen ismerte meg akkor joghallgató édesapját. Szerelmük 1939-ben teljesedhetett be, házasságot kötöttek és ‘41-ben, ‘49-ben megszülettek gyermekeik.

Az 1946-ban írt feljegyzések szerint Papp Magda már szerteágazó művészi tevékenységet folytatott: jelenléte áthatotta a nagyváradi kamarazenei, filharmonikus, egyházzenei és tanári hangversenyeket, rendezvényeket, irodalmi műsorokat. Nagy álma, hogy operacsillag lehessen, 1954-ben teljesülni látszott: a Kolozsvári Állami Magyar Opera szólóénekese lett. Férje azonban súlyosan megbetegedett és a családi körülmények, valamint lakhatása bizonytalanná válása miatt a következő évadot már nem tudta vállalni. Az Állami Magyar Színház művészeti vezetőjének hívására visszatért Nagyváradra, ‘55-től a helyi társulathoz szerződött és húsz évad alatt húsz főszerepet játszhatott el.

Ünnepelt operett-primadonnaként mindvégig a közönség szeretete, rajongása vette körül.

– Esténként kóberes hintón mentünk a fellépéseire, vittük estélyi ruháját, virágcsokrát és vele együtt a lelkületét is – mesélte Banner Mária, akinek édesanyját szerette a váradi magyar és román közönség is. Papp Magdát nemcsak szülővárosában Kolozsváron, és Nagyváradon, hanem szerte az országban ismerték, az operettek címszereplőjeként bejárta egész Erdélyt. Napjai tele voltak zenével: délelőttönként a színházban próbált, ezalatt otthon, a nagymama vezette a „hátországot”. Csak ebéd után pihent pár percet, majd ment a zeneiskolába tanítani, este pedig már az előadásokon játszott. Tündökölt a Denevérben, a Cigányszerelemben, a Csárdáskirálynőben, a János vitézben, a Mágnás Miskában, de prózai előadások karakterszerepeit is megformálta, sőt repertoárján a klasszikus és kortárs dalirodalom alkotásai mellett a ritkán hallható sanzon is szerepelt.

– Sokszínű életpályája erős szólama volt a tanítás, négy évtizeden át önzetlenül adta át tudását növendékeinek,

akik közül sokan léptek operaénekesi, zenei pályára, sőt voltak, akik egyéb hivatás mellett, kedvtelésből vállaltak énekes fellépéseket – sorolta Banner Mária. Édesanyját a színház a nyugdíjazása után is foglalkoztatta.