Szarvas Péter javasolta a szájmaszk használatát a hosszú hétvégére

Békéscsaba polgármestere, Szarvas Péter a Facebook oldalán javasolta a szájmaszk viselését a hosszú hétvégére a közösségi területeken, az üzletekben, a játszótereken, a piacon és a vásárcsarnokban, utóbbi két helyen a 65 év felettiek csak 9 és 10.30 között vásárolhatnak.

A polgármester azt kérte mindenkitől, különösen az idősektől, hogy maradjanak otthon és csak indokolt esetben hagyják el otthonukat. Mint írta, a mostani hétvégén is fontos a személyes kontaktusok minimalizálása. Azt kérte, hogy anyák napján is legyen mindenki óvatos.

Továbbra is szigorúan kerülni kell mindenfajta csoportosulást, csak alapos indokkal lehet most is közterületen, közparkokban tartózkodni. A szabályok betartását a rendőrség, a közterület-felügyelet és a polgárőrség az eddiginél fokozottabban ellenőrzi.