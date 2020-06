Szarvas Péter és Herczeg Tamás is részt vett a szlovák miniszterelnök fogadásán

Magyarországra látogatott a szlovák miniszterelnök, Igor Matovič. A tiszteletére szervezett fogadásra Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is meghívást kapott.

„Magyarországra látogatott Igor Matovič, az újonnan megválasztott szlovák miniszterelnök. Megtisztelő számomra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úrtól meghívást kaptam a Karmelita Kolostorba, a Szlovák Köztársaság miniszterelnökének tiszteletére szervezett fogadásra. A díszebéd nagyon finom volt, a menüben természetesen szerepelt az Újházi tyúk húsleves is.” – írja Facebook-oldalán Szarvas Péter.

„Békéscsaba hagyományosan a magyarországi szlovákság egyik nagy múltú szellemi központja. Békéscsabán a szlovák – magyar közös múlt együttélése évszázadok óta példaértékű. Városunk gazdag kultúráján is jól látszik, hogy itt a szlovákok és a magyarok békében és barátságban élnek együtt. Büszkék lehetünk arra, hogy az itt élő polgárok több mint 300 éve tudnak együtt tenni és dolgozni lakóhelyükért.” – fogalmazott Békéscsaba polgármester.

Az eseményen Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is részt vett

„Ma délután Orbán Viktor miniszterelnök úr a Karmelita kolostorban fogadta Igor Matovič urat, a Szlovák Köztársaság miniszterelnökét. Az eseményre a szlovákok által is lakott települések vezetői, szlovák intézmények vezetői, valamint három országgyűlési képviselő is kapott meghívást, köztük én is. A két ország jó kapcsolata számos konkrét együttműködésben nyilvánul meg, ezekkel kapcsolatban nekem is volt szerencsém néhány személyes tárgyalást folytatni a jelenlévőkkel.” – tette közzé Facebook-oldalán Herczeg Tamás.