Szanazugi konferencián egyeztettek a női vezetők szerepéről

Kulcsfogalom a közösség elnevezéssel bentlakásos műhelyt rendeztek a Békés megyei civil szervezetek, informális közösségek tagjainak pénteken és szombaton a szanazugi Fater Motelben. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének szervezésében, a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány, és a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ együttműködésével megrendezett esemény fő szakmai irányvonalát „a női vezetők szerepe a közösségekben” című konferencia adta.

Mint kiderült, a statisztikai-, szociológiai felmérések, valamint a gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják, hogy a közösségek, civil szervezetek vezetőinek körében nagyobb számban találni nőket, mint férfiakat. A rendezvényen ennek okait is boncolgatták, feltéve többek közt azt a kérdést, hogy vajon mennyire határozzák meg mindezt a család-és gyermekközösségi élmények. A konferencia résztvevői foglalkoztak még a társadalmi felelősségvállalással, és a civil szervezeteket érintő aktuális tudnivalókkal, kötelezettségekkel is.