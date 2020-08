Számos tehetséges galambot nevelt már fel az eleki férfi

Nagy Mihály neve évek óta ismert a postagalambászok körében. A fiatal tenyésztő madara hat esztendeje hozta haza a világbajnoki címet, és bár az a galamb már nincs vele, számos tehetséges szárnyas indul évről évre az eleki Mező utcai dúcokból.

Nagy Mihály kisiskolásként édesapja mellett szerette meg a postagalambokat. Kezdetben huszonöt pár díszgalambjuk volt, amikkel rendszeresen jártak kiállításokra, börzékre, majd nem sokkal később hallott a postagalambok versenyeztetéséről. 2008-ban lett a Gyulai Postagalamb Sportegyesület tagja, egy évre rá pedig már aktívan röptetett.

– Ilyenkor különböző távolságokból kell hazarepülniük a galamboknak. A lábukon lévő csipnek köszönhetően az indulás és az érkezés időpontja, valamint a megtett út értékei az „otthoni beléptetővel” könnyedén leolvashatók. Valamelyiknek elég a dúc szeretete, más a párjához, a fészekhez, a fiókákhoz jön haza. Többféle természetes módszer van, én az özvegységit alkalmazom, ilyenkor azért siet haza a galamb, hogy a párjával találkozhasson. De lehet őket ínyencségekkel, mogyoróval, kukoricával is szelídíteni. Ráadásul, ha egy galamb jó körülmények között van tartva, akár 20-25 évig is elél – részletezte a galambász.

Mint mondta, hat éve Vácon, a világbajnokságon első helyezést repült a madara. Idén pedig a maratonon szerepelt nagyon jó eredménnyel egy másik galamb.

– Két éve a németországi Hombergből hozott egy kerületi hetedik és zóna második díjat, tavaly pedig mindhárom maratonra elküldtem. Elsőként 1001 kilométert repült, majd két hét múlva ment 946 kilométert, utána 1008 kilométert utazott és mindegyik versenyről sikeresen visszatért, ezért már a tenyészdúcban van – mesélte büszkén.

Körbejárva a hatalmas területet, kiderült, több mint kétszáz galamb van a dúcokban, ebből Mihály közel harminc párral versenyez, húsz pár idősebb, a többi pedig fiatal.

– A jól teljesítő időseket megtartom. Van egy külön tenyészdúc, ahonnan soha nem repülnek ki a galambok, nehogy elkapják a ragadozó madarak. Az ő utódaik kerültek előre a fiatalok dúcába, akiknek most hétvégén lesz az első versenyük Dunaföldváron. Most kezdődik ugyanis a fiatalok versenye – árulta el Nagy Mihály.

Elmondása szerint, az egyes reptetésekkor akár többnapos is lehet a hazaút, ilyenkor a ragadozó madarak sokat elkapnak, de az is gyakran előfordul, hogy leszáll az út szélén a fáradt állatka, és elüti egy autó.

– Ha pedig csak kiszárad, elfárad, a megtaláló a gyűrűszám alapján a weben keresztül be tudja azonosítani a galambot, így a segítségükkel vissza kerülhetnek hozzánk a nagy utat megtett madarak – avatott be Nagy Mihály.