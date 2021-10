Számos táncsicsos tehetséggel találkozik az elismert biológus

Az orosházi születésű, nemzetközileg elismert kutató biológus, dr. Horváth Péter gyakran visszatér egykori középiskolájába, a Táncsics Mihály gimnáziumba. A napokban is tartott előadást Személyre szabott gyó­gyászat intelligens számítógépes algoritmusok segítségével címmel. A professzorral orosházi látogatásakor találkoztunk, dr. Blahó Jánosnál, a gimnázium igazgatójánál, ahol Dávid Zoltán polgármester is köszöntötte és gratulált kutatási sikereihez.

Megkérdeztük dr. Horváth Pétertől, milyen lehetőségeket lát a dr. Kaáli Géza által 100 millió forinttal támogatott és éppen a kialakítás folyamatában lévő, XXI. századi, az orosházi és a térségben élő s tanuló diákok számára is elérhetővé váló új laborban. Érdekelt bennünket, hogy az általa tavaly elindított KOVIDők ismeretterjesztő oldal mikor lesz újra aktív.

Dr. Horváth Péter, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont igazgatója, aki Finnországban, Helsinkiben egy európai molekuláris biológiai labor kutatócsoportjának a vezetője, elmondta, Orosházára gyakran hazalátogat, olyankor tájékozódik a gimnáziumi életről. Hallotta a laborfejlesztési törekvéseket, amiben komoly lehetőségeket lát.

– Néhány éve még azt mondtam, van lehetőségem előadóként okos dolgokat mondani az érdeklődő fiataloknak. Ma már más vezérel, más szemlélettel érkezek volt középiskolámba. Az oka pedig az, hogy egyre nehezebb a mi szakmánkhoz megtalálni az utánpótlást. Azon túl, hogy a szívem gyakran haza is húz, olyan oktatóként jövök és adom át az ismereteimet, a tudásomat, sok más kollégámhoz hasonlóan, aminek a célja az iskolateremtés – tette hozzá.

Mint kifejtette, az elmúlt években sok pénz érkezett a tudományba, van helye, felvevőkapacitása, de kellenek a felhasználásához minőséget garantáló kutatók. Az ő dolguk, hogy sok szálon elindulva keressék, s megtalálják azokat a fiatalokat, akikben látják a vénát, a tehetséget, akikből remek utánpótlás válhat.

– Én is jövök ide, és érkeznek hozzám, Szegedre is táncsicsos diákok. Vannak egyetemista mentoráltjaim is. Bátran mondhatom, a kezünk alól nő ki az utánpótlás. A munkám része lett a fiatalok korai felkarolása, és ehhez a mostani laborfejlesztés komoly infrastrukturális hátteret ad. Azt mesélte dr. Blahó János, hogy az élettudományok, az informatika, a matematika, a fizika, a geográfia szakterületeihez nyújtanak majd a berendezések szakmai hátteret. A környéken vannak hasonló laborok, de azokhoz képest is jóval modernebb lesz információim szerint az orosházi. Bizakodó vagyok, mert úgy vélem, szemléletben is mást nyújt majd a Táncsics ennek a technikai háttérnek a birtokában – hangsúlyozta a professzor. Ezt erősítette meg dr. Blahó János is.

– A mi tanáraink mellett vendégtanárok, egyetemi oktatók érkeznek a Táncsicsba (ahogy eddig is), és hoznak magukkal más látásmódot, módszertant. Az alkalmazott kutatásból érkező ember más szemlélettel képes inspirálni a fiatalokat. Ez is a cél – nyomatékosította a gimnázium igazgatója.

Dr. Horváth Péter hozzáfűzte, a tehetséges gyerekekkel az a dolguk, hogy megtanítsák őket arra, miként valósíthatják meg ötleteiket.

– Ennek a labornak lehet hatása arra, hogy a középiskolások magabiztosabbá váljanak, megtanuljanak önállóan gondolkodni. Remek lehetőség, hogy 14–17 évesen, ha van egy ötlete a diáknak, már azon gondolkodhat, miként valósíthatja meg. Ebben van, lesz itt varázserő. Igazi műhelyt teremtenek ezzel Orosházán.