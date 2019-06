Számos nyári tábor közül választhatnak Békés megyében is

A közelgő szünidővel együtt kezdetét veszi a nyári táborok időszaka is. Békésben a szülők és gyermekek számos lehetőség és témakör közül válogathatnak. A kisebb gyerekek számára legtöbbjük a felügyeletet és a színes programokat biztosítja, a nagyobbaknak viszont lehetősége van némi zsebpénzt is begyűjteni a nyáron.

A békéscsabai Pegazus Lovasiskola vezetője, Susánszky Pál elmondta, ahogy az elmúlt években, úgy idén is „lóimádó” nyári táborba várják a gyerekeket, amely egész nyáron, hétfőtől péntekig tartó turnusokban fogadja az önállóbb óvodásokat és iskolásokat.

Beszámolója szerint programjaikban a főszerepet a lovak és a lovaglás kapják, hiszen délelőtt és délután is két-két órát tölthetnek velük. Azonban a „szabadidőben” sem hagyják unatkozni a gyerekeket, olyankor kézműves foglalkozásokon alkothatnak, illetve sétakocsikáznak a közeli nemzeti parkban és rétcsoporton.

Hozzátette, lovasiskolájuk nem csupán felügyeletet és programokat biztosít, hanem állatszeretetre is ösztönzi a gyerekeket. Tanyájukon ugyanis bárányokkal, kutyákkal és macskákkal is találkozhatnak, és az érzelmi világra pozitívan ható lovak gondozásába is bepillantást nyerhetnek a részvevők.

Tarkó Gábor, a mezőhegyesi Ménesbirtok iskolájának igazgatója birtoktáborukról beszélt lapunknak. Beszámolójából kiderült, náluk nem egyszerű címerezésről van szó, ugyanis nagyon sok olyan szakmai programot kínálnak, ami a mezőgazdasági képzésben részt vevő diákoknak beszámít a nyári gyakorlatba.

Továbbá szabadidős programkínálatuk is gazdag, a táborozók részt vehetnek a ménesbirtok lovasrendezvényein, a Múzeumok Éjszakáján, az állattenyésztéshez kötött szakmai eseményeken és meglátogathatják a Bréda-kastélyt is. Hozzátette, természetesen dolgozni is kell a fiataloknak, de napi nyolc óra munkáért nettó 7000 forint bért kapnak, emellett az étkezést és szállást is biztosítják számukra.

Kiemelte, szigorúan betartják és betartatják a gyermekmunkára vonatkozó szabályokat, ezért 15 éves kortól fogadják leghamarabb egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül a táborozókat tetszés szerinti időszakokban. Végül elmondta, büszke arra, hogy az idáig jelentkező mintegy 12 erdélyi fiatal mellett idén 50 magyar is regisztrált hozzájuk, mivel nem titkolt céljuk visszavezetni a hazai fiatalokat a munka világába.

Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, békéscsabai felnőtt és ifjúsági népművészeti táboruk idén ünnepli harmincadik születésnapját. Talán ennek is köszönhetően közel két hónappal a kezdete előtt már rekordszámú jelentkezőjük van, hiszen az ilyenkor megszokott száznyolcvan helyett több mint háromszáz regisztrációnál tartanak.

Beszámolójából kiderült, rendezvényük 2019-ben is nemzetközi lesz; érkeznek a helyszínre a Vajdaságból, Erdély különböző részeiről, a Partiumból, Felvidékről, Ausztriából és Magyarország minden tájáról. Végül hozzátette, korosztályok tekintetében igen széles lesz az esemény, a legfiatalabb tagjuk eddig öt, a legidősebb pedig nyolcvankét éves. A jelenlegi állás szerint kezdő és haladó szinten, várhatóan összesen huszonhét csoportot indítanak majd, melyek között helyet kap többek közt a hímző-, a kalapkészítő, a fafaragó és bútorfestő foglalkozás is.