Számos nemes célt segít a békési KÉSZ-bál

Több mint háromszázhúsz érdeklődő résztvételével rendezték meg megyénk egyik legnagyobb karitatív és közéleti farsangi programját, a tizennyolcadik KÉSZ-bált szombaton a békési sportcsarnokban. A szervező Keresztény Értelmiségiek Szövetsége békési szervezete ezúttal is számos nemes célt támogat az est bevételéből.

Az eseményen a Magyar és a Székely Himnusz után a békési KÉSZ képviseletében dr. Pálmai Tamás köszöntötte a megjelenteket, majd a bált dr. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos nyitotta meg. Mint elmondta, édesapja dr. Ferencz Csaba 1941-ben Csíksomlyón született, majd hat éves korában a történelem viharai miatt Mezőberényben telepedtek le. Maga a miniszteri biztos is sokat vendégeskedett ott, és rengeteget hallott édesapjától arról, hogy mi mindent köszönhet középiskolájának, a békési Szegedi Kis István Gimnáziumnak. Az alma materban eltöltött évek indították el dr. Ferencz Csabát abba az irányba, hogy egyike lett hazánk első űrkutatással foglalkozó szakembereinek, de embert és emberséget is Békésen nevelt belőle „a világ legjobb tanári kara”.

Dr. Ferencz Orsolya úgy vélekedett, Békés hazánk egyik legszebb nevű városa.

– Napjainkban azonban nem csak békésnek, hanem erősnek is kell lenni, hiszen sorsfordító idők járnak világban – folytatta a gondolatot. – A várost a történelem során a tatár, a török és az osztrák is megpróbálta eltörölni, mégis újból és újból szárba szökkent, értéket teremtve és bizonyítva, hogy a város békés és erős is egyszerre.

A báli műsorban fellépett a Belencéres Néptáncegyüttes, Rácz Renáta békési énekesnő és a kiváló néptáncos tehetség, ifj. Mahovics Tamás.

Ezt követően dr. Pálmai Tamás beszámolt arról, hogy mire fordították a tavalyi bált bevételét. Egyebek mellett részt vettek a Hétkrajcár hétvégi gyermekélelmezési programban, Mikulás-ünnepséget szerveztek 120 fogyatékossággal élő gyermeknek Békésen, illetve az előző programhoz hasonlóan a válaszúti Kallós alapítvány iskolájába járó 120 óvodásnak és iskolásnak. Több mázsa szenet szállítottak ki békési rászorulóknak. Számos család kapott tőlük bútort, ruhát, élelmiszert, könyvet, játékot, technikai eszközöket. Támogattak egy békési testvérpárt, ahol a nagyobb fivér a kisebbik gyámja.

Az idei bál bevételéből két családot fognak kiemelten segíteni. Az egyikben négy közös gyermeket nevelnek, akik különböző mértékben fogyatékossággal élnek. A másik családban ugyancsak négy gyermekről gondoskodnak, egyikük fogyatékos.

A Szent Lázár Alapítvány és a Békés Megyei Központi Kórház közös adománygyűjtő akciójához ugyancsak hozzájárulnak, ami egy Belly Board betegrögzítő eszköz megvásárlását tűzte ki célul, és a megyei onkológián sugárkezelésen résztvevő betegek célzottabb kezelését tenné lehetővé. A Zsil-völgyi lupényi magyarokat ugyancsak segítik.

A célok valóra válását tombola és művészeti árverés is erősítette. Utóbbi Szeverényi Mihály, Horváth Hajni, Csuta György festőművészek, dr. Kovács László, Szilágyi Imre, Barkász Sándor, Balog Gáborné és Kocsor Imréné felajánlásainak köszönhetően valósult meg.

A bál rangját jól mutatja, hogy azon számos közéleti személyiség vett részt, teljesség igénye nélkül Dankó Béla országgyűlési képviselő, Szebellédi Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke, Kálmán Tibor, Békés polgármestere, Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója. A zenétől és a jó hangulatról a Tonic zenekar gondoskodott.