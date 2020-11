Számos lépéssel védekeznek a járvány ellen Gyulán

Az elmúlt időszakot és várhatóan a következő heteket is alapvetően a koronavírus elleni védekezés határozza meg Gyulán is. Összeállításunkban összegyűjtöttük a jelenlegi legfontosabb helyi tudnivalókat.

A város belterületének egyes részein, több közterületén, valamint nyilvános helyén az orrot és a szájat folyamatosan elfedő orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil- vagy más anyagból készült maszkot köteles viselni a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki. Ezek a helyek a bölcsődék, a köznevelési intézmények, a közintézmények, az egészségügyi intézmények, a gyógyszertárak, a vallási szertartásoknak helyet adó épületek, az üzletek, a pénzintézetek, a posták, a nemzeti dohányboltok, valamint a lottózók bejárata előtti, a várakozás céljára használt területek a várakozás időtartama alatt.

Az élelmiszer-kereskedelmi üzletlánchoz tartozó üzletek parkolás céljára szolgáló területein, a vendéglátó üzletek étel elvitelre történő átadása helyéül szolgáló, a várakozás céljára használt területeken a várakozás időtartama alatt; a piacok, vásárok teljes területén; a buszpályaudvar és a vasútállomás teljes területén, valamint a tömegközlekedési eszköz kijelölt, nyílt terű, épületnek vagy helyiségnek nem minősülő megállóhelyein egyaránt kötelező a maszk. Eszerint a Gyulai Piac és Vásárcsarnok teljes területén az ott-tartózkodás ideje alatt maszk használata kötelező.

Dr. Görgényi Ernő polgármester arról is tájékoztatást adott, széles körű egyeztetést követően úgy döntöttek, a gyulai piacon egyelőre nem vezetik be a 65 éven felüliek vásárlási idősávját. Ha a járványügyi helyzet vagy a jogszabályok változnak a későbbiekben, akkor az agora működésében is lehet változás.

Fontos információ, hogy Gyulán is díjmentes a helyi tömegközlekedés az egészségügyi dolgozók és a védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók számára a november 11-től a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzeti időszak alatt.

Az egészségügyi dolgozók a személyazonosság igazolására alkalmas okmány (például személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) és az egészségügyi intézmény által kiállított igazolás együttes felmutatásával, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, illetve egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók pedig a hallgatói jogviszonyt igazoló igazolvány és az őket foglalkoztató egészségügyi intézmény által kiállított igazolás együttes felmutatásával igazolhatják, hogy jogosultak a kedvezmény igénybevételére.

Folyamatosan fertőtlenítik a közterületeket, kukákat és padokat is.

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai ahogy tavasszal, ebben az időszakban is folyamatosan fertőtlenítik a város közterületein azokat a kültéri eszközöket, tárgyakat, amivel a lakosság kapcsolatba kerül, kapcsolatba kerülhet.

– Tevékenységük szigorúan a közterületekre összpontosul, munkájukat megfelelő védőruhában végzik – nyilatkozta lapunk kérdésére Daróczi László. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, egyebek mellett a kukákat, kerékpártárolókat, padokat, mindazon tárgyakat fertőtlenítik, amiket megérintenek az emberek, a járókelők. Mindezt ciklusonként, bizonyos időközönként folyamatosan elvégzik a cég munkatársai.

Dr. Görgényi Ernő polgármester beszámolt arról is, hogy az önkormányzat segítséget nyújt a digitális oktatással érintett családok részére.

A veszélyhelyzet ideje alatt digitális oktatással érintett családokat segítő kormányzati intézkedések között szerepel a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás ingyenes igénybevételi lehetősége. E kedvezmény azonban mobilinternet használata esetén nem érvényesíthető. Gyula városában is található olyan településrész, utca, ahol a vezetékes internetszolgáltatás nem érhető el, azonban 4G hálózat révén megfelelő sávszélességű mobilinternet vehető igénybe.

Mindezekre figyelemmel, Gyula Város Önkormányzata települési támogatás keretében segítséget kíván nyújtani azon családok részére, ahol a veszélyhelyzet kapcsán elrendelt digitális oktatással érintett gyermeket nevelnek és az életvitelszerűen lakott ingatlanban helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás nem érhető el, valamint segítségre szorulnak.

Az érintett családokat arra kérték, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályával az 526-850-es telefonszámon.

A kultúrakedvelők számára fontos információ, hogy a gyulai művelődési ház továbbra is tartja a kapcsolatot a közönséggel, bár november 11-e óta nem fogadhatja vendégeit és közösségeit az Erkel Ferenc Művelődési Központ.

Mint közleményükből megtudtuk, az intézmény munkatársai természetesen nem fejezték be a munkát, az intézményhez kötődő előadókkal olyan online sorozatot állítottak össze, amely folyamatos kulturális élményeket biztosít a virtuális térben, egyúttal helyi kedvenceikkel is összeköti a gyulaiakat.

– Bár a művelődési központ zárva tart a látogatói előtt, a munka nem áll meg; összefogással folyamatosan kínálunk előadásokat – tájékoztatott az intézmény vezetője. Katona Katalin hozzátette:

ebben a nehéz időszakban is számíthatnak egymásra,

és a művelődési központban dolgozó közösségekkel, illetve művészekkel közös programokkal készülnek.

Heti rendszerességgel szerdánként online előadásokat, koncerteket terveznek, Stream szerda címmel. Több kamerával és hangtechnikus segítségével közvetítik élőben a 18 órakor kezdődő produkciókat. A streamek linkjei az intézmény Facebook-oldaláról lesznek elérhetők. Az események felvételei másnap felkerülnek az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. YouTube-csatornájára, így azokat később bárki vissza tudja nézni. A gyermekprogramok felvételeinek linkjeire az intézmény minden alkalommal külön felhívja majd az óvodák figyelmét.

Az éppen szerdán, azaz tegnap elindult sorozatban olyan jól ismert, helyi előadók szerepelnek majd, mint a Pernahajder Campbell, a Royal Dixieland Band, Téglás Ferenc és Zenakara, Patyi Zoltán, gyermekelőadásával Pepe Manó, a Hanta Banda Zenekar, Hevesi Imi bácsi, a Bizseri Bábcsoport, illetve megtekinthető lesz élőben a Calliope színjátszó kör előadása is.

Az élő események mellett előre rögzített produkciókkal is jelentkezik a gyulai művelődési ház az interneten,

ebben is az intézmény „holdudvarába” tartozó művészek lesznek a segítségükre. Heti két-három alkalommal mondják el kedvenc verseiket, saját gondolataikkal felvezetve, miért az előadott poémára esett a választásuk.

Az online megjelenések mellett azokra is gondolt az Erkel Ferenc Művelődési Központ, akik a vizuális művészetek iránt érdeklődnek. Két ismert helyi fotós, Bánfi Barna és Bagyinszki Zoltán vallott szerelmet fényképeivel a városnak. Gyuláról készült galériájukat a Vigadó üveg körfolyósán helyezték el, így aki a Göndöcs-kertben teszi napi egészségügyi sétáját, megtekintheti a kiállítást a művelődési központ kötelező zárvatartása alatt.

Katona Katalin kiemelte, hogy a fent felsorolt elemekkel mindössze elindítják a következő heteket, terveik között azonban újabb ötletek megvalósítása is szerepel.

– A köztünk élő, velünk dolgozó előadók, alkotók olyan minőséget képviselnek, amellyel bátran ajánlhatom produkcióikat azoknak is, akik eddig nem ismerték őket – mondja az igazgatónő, hozzátéve: az általuk közvetített koncertek, előadások tartalmas kikapcsolódást, élménydús kulturális eseményeket nyújtanak mindenkinek.

Az interneten állnak kapcsolatban vendégeikkel a kiállítóhelyek

Az előírásoknak megfelelően ismét bezártak a gyulai kiállítóhelyek is. Ahogyan a tavaszi karanténidőszakban, úgy ezekben a hetekben is online tartalmakkal igyekszik tartani a kapcsolatot vendégeikkel az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. A tervek szerint a művelődési központ most is minőségi művészeti, ismeretterjesztő, szórakoztató, közgyűjteményi online tartalmakkal jelentkezik majd, de saját szervezésű online koncerteket is terveznek. A kiállítóhelyek közül a vár, az Almásy-kastély és az Erkel emlékház saját gyártású tartalmak publikálását tervezi, de tudósítanak azokról a tevékenységekről is, amelyeket a zárvatartás ellenére a kiállítóhelyeken végezek, fognak végezni.