A koncertek mellett finom ételekkel is kedveskedtek a csabaiaknak

A Szent István téren megrendezett Csaba napon vidám kavalkád, többek közt zene, különféle játékok, galambkiállítás, állatsimogató és főzés várta a megjelenteket. Ez utóbbi hat csabai városrész étkeit jelentette: a látogatók hagyományos csabai ételeket kóstolhattak meg.

Gerla, a Wenckheimek egyik fennmaradt receptje alapján egy nagy bogrács rizses lecsót készített, mely dél körül már üresen kongott a sarokban, annyira ízlett a helyieknek az étek. A főzést a Gerlai Wenckheim Társaság vállalta magára, képviselőjük Nagy Tibor elmondta, csak helyi anyagokból dolgoztak, minden, ami a bográcsban főtt az gerlai földben termett. Szemben velük Jamina csábította magához az ebédre várakozókat.

Hosszú sorokban vártak az emberek, hogy a tavi halakból, – ponty, törpeharcsa, dévérkeszeg és kárász – készült halászlevet megkóstolhassák. Labos Pál volt a főszakács, aki eredeti szakmáját tekintve gázszerelő, de mellette a halétkek szakértője is. A szakács évente több mint félszáz alkalommal főz halászlét, és véleménye szerint a jó halleves titka az, ha a halat megszabadítjuk az úgynevezett „pocsolyaíztől”. Ez az ő egyik specialitása, és titka a jó halászlének. – A másik, hogy a fél szívem is az étekben van – tette hozzá nevetve.

Szarvas Péter, a város polgármestere délelőtt még félezer „Csabszeletet” kóstoltatott meg a látogatókkal, délben pedig már ő ízlelhette meg a bográcsokban főtt ételeket. Elmondta, régiónkra jellemzőek a régi magyaros ízek, a városrészek pedig ilyen ízvilágú, hagyományos és különböző ételekkel készültek. A városvezető hozzátette, tudomása szerint mindegyikből legalább száz adag készült, melyeket a rendezvényen bárki díjmenetesen fogyaszthatott. – Fontosnak tartom, hogy a csabai városrészek civil szerveződéseinek képviselői eljöttek és főztek, beszélgettek az emberekkel – emelte ki a polgármester.

A kisebbek a főzőktől néhány méterrel arrébb kisállatokat simogattak, néhányan nyulat, de ottjártunkkor többen választották inkább a szárnyasokat. A galambot kezében tartó Hanna édesanyjával Szilviával látogatta meg a rendezvényt, elmondása szerint simogatott már szárnyast a csabai galambkiállításon, de úgy fogalmazott, jó érzés most is egy fiatal galambot simogatni. Édesanyja elmondta, gyermeke nagyon szereti az állatokat, így ez most nagy élmény a kislánynak.

A nagyobbak számára is készültek a szervezők, Mácsai Sándor kiemelte a Harruckern emlékutat, melyet több turnusban indítottak az érdeklődők számára két lovaskocsival. De délutáni programként Hajtmann Ildikó és Vozár M. Krisztián műsorát is felsorolta, majd elmondása szerint jazz és zárásként Kállay-Saunders koncertje várta a látogatókat.