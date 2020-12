Számít a fenyőillat a fa kiválasztásánál

A vágott lucfenyőt vásárolják idén is a legtöbben megyénkben. Sokan szemeznek a magas, széles fenyőkkel, aztán rájönnek, hogy be sem fér be a lakásba vagy túl nagy helyet foglal el. Van, akinek a legfontosabb az illat, másnak az, hogy kevésbé hulljon a növény levele, de számít a forma és a szín is.

Kiss István őstermelő a piacon elmondta, a másfél-kétméteres lucfenyők a legkeresettebbek, ezek a legolcsóbbak is, az ezüst- és nordmann drágább. A vödrös fák is népszerűek, valamivel többe kerülnek, akiknek viszont lehetőségük van később a kiültetésre, inkább ezt választják. Kiss István hangsúlyozta, sokan autóval érkeznek, és a csomagtartóba is befér a fa, ha behálózzák. Hankó János, a csabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke elmondta, minden fenyőben közös, hogy mire a vásárlóhoz ér, minimum 6-7 éves. Sok munkát kell elvégezni addig, míg a fák a piacokra kerülnek. – Egyre többen a természetvédelemre hivatkozva nem vásárolnak örökzöldet, illetve műfenyőt vesznek. A műanyaggal szemben a fenyő élő növény, szerves anyag. Kivágva is hasznot hoz, hiszen hetekig kellemes illatot, meghitt hangulatot biztosít az otthonokban. Ha elégetik, meleget ad vagy komposztálva humuszt képez – ecsetelte Hankó János. – Aki pedig teheti, a gyökeres fát az ünnepek után kiülteti. A hagyományos karácsonyfa a lucfenyő, ez kellemes illatú, de ennek a levelei hullanak leginkább. Ezt a legkönnyebb díszíteni, mivel viszonylag puha a levélzete. Hankó János kiemelte, sokan szeretik az ezüstfenyőt, mert szép a színe, bár az illata nem annyira intenzív, mint a lucfenyőé. A tűlevelei keményebbek, de kevésbé hullanak. Nagyon felkapott lett a kaukázusi jegenyefenyő (nordmann-fenyő). Ezt tévesen normann vagy nordman fenyőnek is hívják, pedig Normandiához semmi köze. A megoldás sokkal egyszerűbb, ez a tűlevelű örökzöld Alexander von Nordmann finn természettudós után kapta a nevét. A csabai piacon Szász Istvánné elmondta, örömteli, hogy kisebb fákat is árulnak. Nyugdíjasként az előző években az unokák kedvéért díszített fenyőt, de nem túl nagyot. Kérdés, hogy az idén szentestén találkozhatnak-e vagy csak az interneten keresztül beszélhetik meg, hogy, hogy kinek, mit hozott a Jézuska. Szász Istvánnénak is felhívták a figyelmét arra, hogy a karácsonyfát ne a legmelegebb helyen állítsa fel, mert ott a vágott fenyőt hamarabb kiszárad, és a tövesnek sem tesz jót a meleg. Hankó János szólt arról, egy műfenyő nagyjából háromszor annyi üvegházhatású gázt bocsát ki, mint az élő karácsonyfa. Amit örömtelinek tart, nálunk még tömegesen nem terjedt el a műanyagból készült fa, a legtöbb otthonban valódi örökzöldek alá kerülnek az ajándékok. Hozzátette, a karácsonyfa kiválasztása az illat szempontjából sem elhanyagolható. Egy kutatás szerint a fenyőerdők illata csökkenti a depressziót. Míg a természetes környezet nyugtató hatású, addig a mesterséges növeli a stresszt. Hankó János szólt arról, az igazi karácsonyfa (ezt akkor mondjuk, ha már feldíszítettük) továbbra is a lucfenyő. Ennek az illata teremti meg az igazi ünnepi hangulatot, bár tagadhatatlan, hogy jobban hullajtja a leveleit, mint a többi fajta. A luc gyökeresen ugyanakkor kevésbé „piszkol" és szúr, könnyen kezelhető. Az ezüstfenyő kevésbé dobja le a levelét, mint a luc, de szúrósabb. Míg az ezüstnek az illata „karácsonyi", a nordmann (kaukázusi) fenyőről ez nem mondható el, viszont a lombját nem hullajtja. Nem szúrós, kellemes tapintású. Narancsillatú, kellemes tapintású a Douglas-fenyő, melynek kék és zöld változata kapható. Már kevés helyen kínálnak feketefenyőt. Ez egy hosszú tűlevelű növény, ritkább a gallyazata, és nem hullajtja a levelét. Praktikus tanács, hogy aki teheti, már az első adandó alkalommal vegye meg a karácsonyfát, hiszen ilyenkor még van miből válogatni. Ha hűvös helyen tároljuk, semmi károsodás nem éri. Az ünnepek elteltével a töves fenyőket minél hamarabb, lehetőleg fagymentes napon ültessük ki, és jól öntözzük be!