Szalmabálákon, tökök között cicák, csontvázak lapultak Végegyházán

Végegyháza könyvtárában rémes, micsoda dolgok történtek! Kinyó Ágnes, az intézmény vezetője azonban csak legyintett, sőt! Köszöntetének adott hangot. A Könyvtár, Információs és Közösségi Hely erre a hétvégére különleges dekoráció összeállításához kért és kapott segítséget a példás összefogásnak köszönhetően.

Sokan felkerekedtek kíváncsian és szemügyre vették az új dekorációt. Majd éltek a fotózás lehetőségével is. A könyvtárosok ugyanis a művelődési ház udvarán, a halloweeni dekorációnál várták a helybelieket. Akinek tetszett a díszlet, arcfestés után szinte beleolvadt a háttérbe.

– A dekorációt teljes mértékben a település lakosaival közösen készítettük el. A kis tököket, a szalmabálákat is végegyháziaktól kaptuk. A díszlet összeállításában és a tökök megfestésében is nagyon sok segítséget kaptunk. A fotózás fénypontja az arcfestés volt, amit ugyancsak egy helyi lakos ajánlott fel a gyerekeknek. Így csontváz, kis ördög s még cicák is beültek a tökök közé – újságolta elégedetten az ötletgazda.