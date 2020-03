Szájmaszkokat varrnak Lőkösházán

Lőkösházán már napok óta varrják a szájmaszkokat.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 13 desszert, amit képtelenség elrontani

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester kiemelte, a településről elszármazott Mag Edit ötlete volt a védőeszközök készítése, egy budapesti gyermekorvos ajánlotta ezt neki. A lőkösházi, helyi védelmi bizottság ülésén döntöttek is erről, és azóta nagyon sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez. A helyi gondozóházban kezdték el a gyártást, majd egyre többen jelentkeztek. Akadt, aki varrógépet ajánlott fel, többen varrást vállaltak, pénzadományok is érkeztek, hogy plusz anyagot, pamutvásznat és gumit vásároljanak. Ezekből készülnek folyamatosan a szájmaszkok, és 300-at már szét is osztottak a településen a járványvédelem első vonalában dolgozóknak.

A polgármester szólt arról, olyan ütemben érkeznek a felajánlások, hogy célként tűzték ki, minden lőkösházinak juttassanak ilyen többször használatos, mosható, vasalható, fertőtleníthető védőeszközt. Lehet, hogy nem a legprofibb gyártmány, de véd a cseppfertőzésektől és remélhetőleg a koronavírustól is. Természetesen arra mindenkinek felhívják a figyelmét, a legfontosabb, hogy maradjon otthon. Ha viszont ki kell mozdulniuk az embereknek, viseljék a szájmaszkot.