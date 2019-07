Suhajda Szilárd feljutott a csúcsra

Június elején Klein Dávid és Suhajda Szilárd együtt indult el meghódítani a K2 néven ismert 8611 méter magas hegyet. Szilárd helyi idő szerint csütörtökön dél után nem sokkal elérte a csúcsot, Dávid egészségügyi okokból visszaereszkedett az alaptáborba.

A Föld második legmagasabb hegycsúcsára indult még június elején Klein Dávid és Suhajda Szilárd. A két hegymászónak nem ez volt az első útja a K2-re, legutóbb három évvel ezelőtt próbálkoztak meg a „hegyek királyának” megmászásával, akkor egy lavina söpört végig a hegy felső szakaszán, így akkor meghiúsult az expedíció.

A csabai hegymászóról először a Békés Megyei Hírlap írt 2012-ben. A hegymászó akkor a Himalája hegységrendszerben található 8080 méter magas Gasherbrum meghódítására készült.

„Örömmel jelentem, hogy a 2019-es Eseményhorizont K2 Expedíciót sikerre vittük, itt vagyok a K2 csúcsán. Csodálatos, felszakadozott a felhő, mindent jól látok, gyönyörű a gerincről a kilátás. Nagyon örülök, hogy én is gazdagíthatom az Eseményhorizont csúcssikereit! Legközelebb remélem, együtt állunk fent egy szép csúcson.” – jelentkezett be Szilárd a K2 csúcsáról helyi idő szerint ma dél után nem sokkal. (Forrás: Suhajda Szilárd Facebook-oldala)

Klein Dávidnak a csúcsmászás közben egészségügyi problémái adódtak: gyomorpanaszokkal, hányingerrel küszködött. Így az expedíció sikerének érdekében 24-én reggel úgy döntött, a hármas táborból visszaereszkedik az alaptáborba. „Akut egészségügyi problémák miatt a 3-as táborból a tegnapi napon nem folytattam a csúcsmászást. Attól tartottam, hogy – ha feljebb az állapotom súlyosbodik – veszélyeztetem akár Szilárd esélyeit is. Ezzel nem tudtam volna együtt élni. A döntésemre rendkívül büszke vagyok. Lehet, hogy össze tudtam volna szedni magam, lehet, hogy én is feljutok, de ha így teszek és próbálkozom a csúcsmászással, akkor Szilárd esélyeit is komolyan veszélyeztetem és így akár az egész expedíció elbukhatott volna az én személyes ambícióim miatt. Rendkívül büszke vagyok Szilárdra és örülök a csúcssikerének” – mondta el csütörtök reggel Klein Dávid.

Borítókép forrása: tv2.hu.