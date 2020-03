Sportpark nyílhat a Mezőberényben

Siklósi István polgármester felhatalmazására a közelmúltban a Mezőberény 17 Városüzemeltetési Kft. a város tulajdonában lévő töltések teljes körű fakitermelését elvégezi, illetve a munkálatokat koordinálja.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: Pihepuha répatorta krémes töltelékkel

Siklósi István a képviselő-testület legutóbbi ülésén elmondta, a kitermelés a töltés tövétől annak a másik oldaláig terjedt, azon túl nem végezhettek ilyen feladatot. A munka kiterjedt a fás szárú cserjékre is, azok fajtájától függetlenül, vagyis a töltések oldalát és koronáját tarvágással kellett megtisztítani. A kivágott növényzettel a kft. saját maga rendelkezhet, azzal a kikötéssel, hogy annak elszállítása, megsemmisítése, a terület tisztán történő átadása a cég kötelessége. A kft. ügyvezetője az elvégzett feladatról köteles beszámolni. A kitermelés több szempontból, az árvízvédelmi védekezés és a töltések állapotának védelme miatt is fontos.

Az úgynevezett D típusú sportpark ügyében is tárgyalt a polgármester a kivitelezővel. Siklósi István a grémium tanácskozásán arról is szólt, hogy a munkaterület ­átadásához feltétlenül szükséges, hogy a képviselő-testület a pályázatban jelölt ingatlanon túl egy második helyszínre is biztosítsa a telepítést, mivel az eszközök nem férnek el a korábban kijelölt területen. Ezt követően ­készülhet el a pályázati források segítségével a fejlesztés, amit birtokba vehetnek a ­város lakói a Hosszú-tó partján. A képviselő-testület legutóbbi ülésén határozott a kérdésben, és biztosította a pluszterületet a fejlesztés számára.