Spórolnának az energiával

Több pályázati forrásból oldják meg Sámsonban a fejlesztéseket.

– Rumli van – mutatott körbe a polgármesteri hivatal folyosóin Zámbori Tamás. A polgármester irodájában is láthatók a felújítás, a modernizálás, az energetikai felújítás nyomai. De az élet nem állt meg, ha érkeznek a falubeliek, fogadja őket a rumli közepén, akár a folyosón is.

– Nyertes TOP-os pályázattal kicseréltük a nyílászárókat, hőszigeteljük az épületet, a fűtés-korszerűsítést is elvégzi a kivitelező reményeink szerint október közepére – mondta az előtérben a település vezetője, akihez éppen érkezett egy sámsoni állampolgár. A 65 millió forintos projekt része az akadálymentesítés. Az épület homlokzati felületei a szükséges vakolatjavítást követően teljes hőszigetelő rendszert kapnak. Telepítenek napelemrendszert is. A Magyar Falu Programban is pályáztak a sámsoniak tetőfelújításra, a villamos hálózat cseréjére, a világítás-korszerűsítésre, vegyes kazán beállítására, festésre, irodai aljzat cseréjére. Erre 50 millió forint áll a rendelkezésükre.